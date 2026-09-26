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Названо офіційну причину смерті путініста Сосєдова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Поховати Сосєдова планують на Перепечинському кладовищі в Московській області
фото з відкритих джерел

Версія про те, що падіння Сосєдова міг спровокувати тромб, не підтвердилася

 

Російські пропагандистські медіа назвали офіційну причину смерті російського музичного критика і телеведучого Сергія Сосєдова, який помер після падіння зі сходів у готелі. Про це повідомляє «Главком».

Як інформує «Звезда» з посиланням на Kp.ru, у 58-річного Сосєдова виявили перелом основи черепа, крововилив та набряк головного мозку. Саме наслідки тяжкої травми голови називають причиною смерті. Раніше припускали, що його могла вбити тромбоемболія. Але версія про те, що падіння міг спровокувати тромб, не підтвердилася.

Водночас родичі телеведучого поки не отримали офіційного висновку експертів. За даними російських ЗМІ, їм лише попередньо повідомили результати розтину.

Момент падіння Сосєдова: що зафіксували камери спостереження

Камери відеоспостереження в готелі зафіксували сам момент падіння. На записі видно, як Сосєдов піднявся на сходинку, після чого впав навзнак на майданчик і вдарився потилицею об плитку.

У момент падіння поруч із ним нікого не було. Записи з камер передали правоохоронцям. Чому саме телеведучий втратив рівновагу, наразі не встановлено.

Де помер Сергій Сосєдов

Сосєдов перебував у Нерюнгрі, куди приїхав для участі в конкурсі «Перлина Далекого Сходу-2026» як голова журі. Після падіння його госпіталізували. Лікарі провели консиліум та ухвалили рішення про операцію.

Організатор конкурсу Віктор Беззубов розповів, що незадовго до інциденту Сосєдов перебував у хорошому настрої.

«О 22:45 годині за місцевим часом мені повідомили, що Сергій Васильович помер. Травма у нього була несумісна з життям», – сказав він.

Нагадаємо, що про смерть Сосєдова стало відомо 23 вересня. Йому було 58 років. Раніше також з’являлася версія, що на стан телеведучого міг вплинути тривалий переліт із Москви до Якутії та зміна часових поясів. Ця версія також не отримала підтвердження.

Поховати Сосєдова планують на Перепечинському кладовищі в Московській області, де раніше поховали його батька Василя Сосєдова.

Також відома українська журналістка розповіла, як Сосєдов «віддячив» Україні. Колись він запевняв, що в Києві почувається людиною, а в Москві – чужим. Але після початку повномасштабної війни підтримав вторгнення в Україну. 

 

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Теги: смерть травма Сергій Сосєдов

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