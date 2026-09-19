Олімпійська чемпіонка Годжкінсон дізналася про незвичайну особливість свого тіла

Зірка британської легкої атлетики виявила, що її тіло побудоване інакше

Британська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка з бігу на 800 метрів Кілі Годжкінсон розповіла про те, що під час комп’ютерного обстеження після травми виявилося, що замість одного сухожилля в місці пошкодження британська легкоатлетка має два. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport.

Особливість будови тіла спортсменки

Годжкінсон дізналася про це минулого року, коли проходила обстеження через попередню травму. За її словами, особливість може бути як перевагою, так і недоліком для спортсменки. «Моє тіло справді побудоване інакше. У мене два сухожилля там, де минулого року одне з них розірвалося. Тобто там, де в інших людей одне сухожилля, у мене воно розділене на два», – пояснила Годжкінсон.

Британка зазначила, що така будова може допомагати під час змагань. Якщо одне сухожилля травмується, друге все ще може виконувати свою функцію, дозволяючи продовжувати біг. Водночас вона припускає, що одне з них може бути слабшим за інше. «Ми намагаємося зрозуміти, чи це слабкість, чи, навпаки, додаткова міцність. Якщо одне сухожилля розривається, у мене залишається інше, оскільки воно розділене. Травму не відчуваєш одразу — біль з’являється пізніше, коли сухожилля починає сильніше натягуватися», – розповіла легкоатлетка.

Амбіції британки

Годжкінсон також прокоментувала боротьбу за світовий рекорд на дистанції 800 метрів, який уже 43 роки належить чехословацькій бігунці Ярмілі Кратохвіловій. Цього року швейцарка Одрі Верро показала результат 1:53,70 – третій найкращий час в історії дисципліни.

Британська спортсменка вважає, що для побиття рекорду їй потрібен дуже високий темп і, можливо, допомога пейсмейкера – бігуна, який задає швидкість на дистанції. «До того, як Одрі показала цей результат, я хотіла встановити світовий рекорд сама. Я вважаю, що здатна на це, але мені потрібен хтось, хто допоможе пройти ключові моменти дистанції. Самій це надто складно», – сказала Годжкінсон.

Водночас головною метою спортсменки залишається перемога: «Я вірю, що зрештою зможу встановити рекорд, але моїм головним пріоритетом завжди буде перемагати».

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