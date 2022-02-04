«Вболіваймо за кожного українця». Офіс президента привітав національну збірну на Олімпіаді-2022

Збірна України пройшла Олімпійським стадіоном у Пекіні на урочистій церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор

Україну представляють 45 спортсменів у 12 видах спорту

Офіс президента привітав українських спортсменів з початком змагань на зимових Олімпійських іграх, які сьогодні стартували у Пекіні.

У команді Володимира Зеленського наголосили, що вболівають за кожного українського олімпійця. Адже справжня підтримка робить спортсменів сильнішими.

«Вітаємо національну збірну зі стартом ХХІV зимових Олімпійських ігор. 45 наших атлетів змагатимуться у 12 видах спорту. Серед суперників – лише найкращі, тож попереду – запекла боротьба», – йдеться у повідомленні.

Під час урочистої церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року прапор України несли олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

Нагадаємо, 4 лютого відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор-2022. І вже під час церемонії відкриття сталися курйози. Так, президент РФ Володимир Путін заснув чи знепритомнів під час урочистого відкриття зимових ігор у Пекіні. Найбільш цікаве те, що заснув Путін під час проходу стадіоном олімпійської команди України. І цей момент потрапив до телевізійної трансляції. Зазначимо, що російські олімпійці вийшли у Пекіні без свого прапора.

Сьогодні першими з українців боротьбу розпочали фігуристи. У перший день змагань наші спортсмени посіли дев’яте місце і втратили шанси на медалі. Зате вже 5 лютого на лижню вийдуть біатлоністи. Попри втрату Олени Білосюк, на змішану естафету підібрався бойовий квартет, складений з Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Прими і Дмитра Підручного.

Олімпіада в Пекіні завершиться 20 лютого.

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