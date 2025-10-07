Головна Техно Авто
search button user button menu button

Туреччина презентувала танк, що перевершує стандарти НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина презентувала танк, що перевершує стандарти НАТО
Туреччина активно впроваджує танк Altaу
фото: уenisafak.com

Однією з найважливіших особливостей нової модифікації танка є оснащення його двигуном BATU місцевого виробництва

Оборонна промисловість Туреччини вийшла на новий етап завдяки запуску серійного виробництва основного бойового танка Altay.  Про це пише «Главком» із посиланням на Yeni Şafak.

Танк Altay розроблений із технічними можливостями, які перевищують стандарти НАТО. Новинка стала повністю цифровою бойовою платформою завдяки інтеграції 13 вітчизняних систем від турецької компанії ASELSAN.

Ключові характеристики танка:

  • Озброєння: Оснащений 120-мм гарматою L55 та ракетами з лазерним наведенням.
  • Захист: Має багатошарові системи захисту.
  • Мобільність: Завдяки двигуну потужністю 1500 к.с. танк демонструє високу прохідність.
  • Водні перешкоди: Здатний долати водні перешкоди глибиною до 4 метрів.
Представлено основний бойовий танк нового покоління

Однією з найважливіших особливостей нової модифікації танка є оснащення двигуном BATU місцевого виробництва. Це дозволило Туреччині позбутися технологічної залежності від іноземних партнерів, зокрема Південної Кореї та Німеччини, які раніше були основними постачальниками силових установок. Згідно з планами, турецька армія щорічно отримуватиме по 30 танків Altay до 2028 року. Запуск серійного виробництва танка Altay виводить на новий рівень не лише оборонну міць Туреччини, а й значно збільшує її потенціал військового експорту.

Нагадаємо, у Стамбулі під час виставки IDEF 2025 турецька компанія Roketsan представила бойовий наземний роботизований комплекс у формі робособаки – KOZ. Він має виконувати як автономні місії, так і місії з розвідки, супроводу та підтримки штурмових груп. KOZ буде оснащений штучним інтелектом та оптикоприцільною станцією для спостереження, керування та наведення керованих ракет.

Раніше у Туреччині представили першу гіперзвукову балістичну ракету – Tayfun Block-4, вона була продемонстрована на 17-й міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2025, що проходить у Стамбулі.

Читайте також:

Теги: Туреччина промисловість

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Стамбулі поліція заблокувала офіс головної опозиційної партії: спалахнув протест
У Стамбулі поліція заблокувала офіс головної опозиційної партії: спалахнув протест
8 вересня, 01:48
Таксист повернув гроші співачці Валерії та її чоловіку
У Стамбулі таксист обдурив співачку-путіністку та її чоловіка на $12 тис.
11 вересня, 21:01
Уламки російських дронів у Польщі
Дві країни залучають турецьку систему проти російських дронів
21 вересня, 06:55
Міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер наголосив, що країна продовжить докладати зусиль для того, щоб посилити голоси кримських татар
Туреччина заявила про історичний обов'язок захищати кримських татар
25 вересня, 05:12
Імпорт російської нафти марки Urals до Туреччини у вересні впав до найнижчого рівня з квітня
Туреччина скоротила закупівлі російської нафти через прохання Трампа – Reuters
26 вересня, 23:22
На місці події продовжують працювати пошуково-рятувальні та пожежні групи
У Туреччині стався землетрус: є руйнування, зафіксовано понад 250 афтершоків
29 вересня, 10:45
Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
Вчора, 02:59
Візит до Туреччини включатиме паломництво до міста Ізнік
Папа Лев XIV відвідає Туреччину та Ліван: названо дату
Сьогодні, 14:43
Трамп зустрівся з Ердоганом
Туреччина могла б допомогти посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів – Трамп
25 вересня, 19:32

Авто

Туреччина презентувала танк, що перевершує стандарти НАТО
Туреччина презентувала танк, що перевершує стандарти НАТО
США запроваджують нові мита на вантажівки
США запроваджують нові мита на вантажівки
В Україні зросли продажі нових авто: які марки очолили рейтинг
В Україні зросли продажі нових авто: які марки очолили рейтинг
У Каліфорнії безпілотне авто порушило правило та збентежило поліцію
У Каліфорнії безпілотне авто порушило правило та збентежило поліцію
Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»
Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»
Скільки проїде електрокар із повністю розрядженою батареєю: результати дослідження
Скільки проїде електрокар із повністю розрядженою батареєю: результати дослідження

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua