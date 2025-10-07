Туреччина презентувала танк, що перевершує стандарти НАТО

Однією з найважливіших особливостей нової модифікації танка є оснащення його двигуном BATU місцевого виробництва

Оборонна промисловість Туреччини вийшла на новий етап завдяки запуску серійного виробництва основного бойового танка Altay. Про це пише «Главком» із посиланням на Yeni Şafak.

Танк Altay розроблений із технічними можливостями, які перевищують стандарти НАТО. Новинка стала повністю цифровою бойовою платформою завдяки інтеграції 13 вітчизняних систем від турецької компанії ASELSAN.

Ключові характеристики танка:

Озброєння: Оснащений 120-мм гарматою L55 та ракетами з лазерним наведенням.

Захист: Має багатошарові системи захисту.

Мобільність: Завдяки двигуну потужністю 1500 к.с. танк демонструє високу прохідність.

Водні перешкоди: Здатний долати водні перешкоди глибиною до 4 метрів.

Представлено основний бойовий танк нового покоління

Однією з найважливіших особливостей нової модифікації танка є оснащення двигуном BATU місцевого виробництва. Це дозволило Туреччині позбутися технологічної залежності від іноземних партнерів, зокрема Південної Кореї та Німеччини, які раніше були основними постачальниками силових установок. Згідно з планами, турецька армія щорічно отримуватиме по 30 танків Altay до 2028 року. Запуск серійного виробництва танка Altay виводить на новий рівень не лише оборонну міць Туреччини, а й значно збільшує її потенціал військового експорту.

Нагадаємо, у Стамбулі під час виставки IDEF 2025 турецька компанія Roketsan представила бойовий наземний роботизований комплекс у формі робособаки – KOZ. Він має виконувати як автономні місії, так і місії з розвідки, супроводу та підтримки штурмових груп. KOZ буде оснащений штучним інтелектом та оптикоприцільною станцією для спостереження, керування та наведення керованих ракет.

Раніше у Туреччині представили першу гіперзвукову балістичну ракету – Tayfun Block-4, вона була продемонстрована на 17-й міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2025, що проходить у Стамбулі.