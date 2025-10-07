Папа Лев XIV відвідає Туреччину та Ліван: названо дату

Папа Римський Лев XIV здійснить перший закордонний візит до Туреччини та Лівану

Ватикан оголосив про перший закордонний візит нового лідера світової католицької церкви, Папи Римського Лева XIV, який відвідає Туреччину та Ліван наприкінці листопада – на початку грудня. Очікується, що Папа Лев XIV використає цю поїздку для звернення із закликами до миру на Близькому Сході та привернення уваги до тяжкого становища християн у регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vaticannews.

Туреччину Папа Лев XIV відвідає з 27 по 30 листопада, а Ліван з 30 листопада по 2 грудня. Поїздка має символічно важливе значення, оскільки Папа Лев XIV з самого початку свого папства заявляв, що має намір виконати плани свого попередника, Папи Франциска, який помер у квітні. Франциск давно прагнув відвідати ці країни.

Візит до Туреччини включатиме паломництво до міста Ізнік (Нікея) з нагоди 1700-річчя Нікейського собору, першого Вселенського собору. Ця річниця є важливим моментом для зміцнення католицько-православних відносин, оскільки Франциск мав намір відзначити її на запрошення Патріарха Варфоломія I, духовного лідера православних християн світу.

Візит до Лівану, де перебування Папи анонсував президент Джозеф Аун, має на меті підтримати місцеву християнську громаду. Ліван, незважаючи на політичну та економічну нестабільність, має найбільший відсоток християн на Близькому Сході (близько третини населення) і є єдиною арабською країною з християнським главою держави (президентом завжди є християнин-мароніт).

Ватикан висловлює побоювання, що нестабільність країни загрожує подальшій присутності християнської громади, яка є опорою церкви в регіоні.

Востаннє Папа Римський, Бенедикт XVI, відвідував Ліван у вересні 2012 року. Ватикан обіцяє оприлюднити детальний маршрут поїздки Папи Лева XIV пізніше.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV повторив свій заклик до негайного припинення вогню та звільнення заручників, яких захопив ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Папа Лев, залишаючи свій заміський маєток у Кастель-Гандольфо, висловив сподівання на мирний план США, який може покласти край війні.