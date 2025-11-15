Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Підсумки матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу за 14 листопада

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Підсумки матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу за 14 листопада
Марек Гамшек може потрапити на світову першість у статусі асистента головного тренера Словаччини
фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Визначилася ще одна країна-учасниця майбутнього форуму в США, Канаді та Мексиці

У п'ятницю родовжилися матчі заключного відбіркового вікна на чемпіонат світу-2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Головним результатом дня стала важка перемога Словаччини над Північною Ірландією. Словаки, які проводять блискучий відбір, мали обов'язково вигравати, щоб остаточно гарантувати собі місце у топ-2 групи і відсікти конкурентів. Їм це вдалося, тож тепер в очній зустрічі між Словаччиною і Німеччиною вирішиться команда, яка одразу ж вийде на ЧС.

Найбільш очікуваним поєдинком дня стала зустрія Польщі і Нідерландів, адже «оранжевим» у випадку виграного матчу була б гарантована поїздка на мундіаль, а полякам – можливість зачепитися за перше місце. Поляки першими потішили домашню публіку завдяки взаємодії Роберта Левандовського і Якуба Камінського, проте вже за кілька хвилин від початку другого тайму Мемфіс Депай перевів команди у режим невизначеності. Внаслідок нічиєї 1:1 Нідерланди не гарантували собі поїздку на мундіаль, а полякам тепер треба лише розгромна перемога в останньому турі і така ж поразка лідерів групи, щоб відіграти гандикап у 13 м'ячів.

Намагалися нав'язати боротьбу більш сильним суперникам і карликові країни, як-от Гібралтар і Фарерські острови. Фарерці навіть першими відкрили рахунок проти Хорватії, але потім не зуміли стримати опонентів, які гарантували собі поїздку на мундіаль, де сім років тому частина з цієї команди дійшла до фіналу. Натомість вдалося виграти у фінів команді Мальти та піднятися з останнього місця групи G. 

Заключні поєдинки передостаннього туру пройдуть сьогодні. 

Відбір чемпіонату світу. Дев'ятий тур

Група А

Словаччина – Північна Ірландія 1:0 (0:0)
Голи: Бобчек, 90+1
Люксембург – Німеччина 0:2 (0:0)
Голи: Вольтемаде, 49, 69

Група G
Фінляндія – Мальта 0:1 (0:0)
Голи: Грек, 81
Польща – Нідерланди 1:1 (1:0)
Голи: Камінський, 43 – Депай, 47

Група L
Гібралтар – Чорногорія 1:2 (1:2)
Голи: Джессоп, 20 – Аджич, 33, Крстович, 42
Хорватія – Фарерські острови 3:1 (1:1)
Голи: Гвардіол, 23, Муса, 57, Влашич, 70 – Турі, 16

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: чемпіонат світу Мемфіс Депай НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пряма трансляція поєдинку молодіжної збірної України – на YouTube-каналі УАФ
Туреччина – Україна: де дивитися гру молодіжних футбольних збірних
Вчора, 13:56
Згідно з результатами жеребкування збірна України, яка виступатиме в Лізі А, потрапила до групи 3
Жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у кваліфікації чемпіонату світу
4 листопада, 15:11
Алонсо: Вінісіуса Жуніора не буде покарано
Тренер «Реала» повідомив, чи буде покараний Вінісіус за поведінку у грі з «Барселоною»
31 жовтня, 11:51
«Буковина» перемогла «Ниву»
Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу
28 жовтня, 17:22
Цього сезону турнір проходить за оновленою системою
Кубок України з футболу серед жіночих команд: визначилися чвертьфінальні пари
23 жовтня, 10:40
Минулий тиждень був насиченим для українських легіонерів
Вікенд для легіонерів збірної України: клуби Судакова та Зубкова здобули перемоги
21 жовтня, 15:12
Влада Гани наразі встановлює точну причину смерті футболіста
Юний сенегальський воротар під приводом запрошення на перегляд був викрадений, а потім – вбитий
20 жовтня, 14:25
40-річний Роналду у сезоні-2025/26 заробить $280 млн у клубі
Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста світу
17 жовтня, 09:18
У ролику «Боруссії» звучить пісня з російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь»
«Боруссія» виклала в Instagram ролик під пісню з російського мультфільму
15 жовтня, 18:26

Новини

Підсумки матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу за 14 листопада
Підсумки матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу за 14 листопада
Шульга став кращим гравцем матчу заокеанської G-Ліги
Шульга став кращим гравцем матчу заокеанської G-Ліги
Був командиром штурмового відділення. ЗСУ ліквідували титулованого бурятського дзюдоїста
Був командиром штурмового відділення. ЗСУ ліквідували титулованого бурятського дзюдоїста
Кім Чен Ин здивував рішенням щодо трансляції європейського футбольного чемпіонату
Кім Чен Ин здивував рішенням щодо трансляції європейського футбольного чемпіонату
Усі результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 13 листопада
Усі результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 13 листопада
Жіноча збірна України з футболу проведе товариські поєдинки з Шотландією та Австрією
Жіноча збірна України з футболу проведе товариські поєдинки з Шотландією та Австрією

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua