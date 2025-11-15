Підсумки матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу за 14 листопада
Визначилася ще одна країна-учасниця майбутнього форуму в США, Канаді та Мексиці
У п'ятницю родовжилися матчі заключного відбіркового вікна на чемпіонат світу-2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».
Головним результатом дня стала важка перемога Словаччини над Північною Ірландією. Словаки, які проводять блискучий відбір, мали обов'язково вигравати, щоб остаточно гарантувати собі місце у топ-2 групи і відсікти конкурентів. Їм це вдалося, тож тепер в очній зустрічі між Словаччиною і Німеччиною вирішиться команда, яка одразу ж вийде на ЧС.
Найбільш очікуваним поєдинком дня стала зустрія Польщі і Нідерландів, адже «оранжевим» у випадку виграного матчу була б гарантована поїздка на мундіаль, а полякам – можливість зачепитися за перше місце. Поляки першими потішили домашню публіку завдяки взаємодії Роберта Левандовського і Якуба Камінського, проте вже за кілька хвилин від початку другого тайму Мемфіс Депай перевів команди у режим невизначеності. Внаслідок нічиєї 1:1 Нідерланди не гарантували собі поїздку на мундіаль, а полякам тепер треба лише розгромна перемога в останньому турі і така ж поразка лідерів групи, щоб відіграти гандикап у 13 м'ячів.
Намагалися нав'язати боротьбу більш сильним суперникам і карликові країни, як-от Гібралтар і Фарерські острови. Фарерці навіть першими відкрили рахунок проти Хорватії, але потім не зуміли стримати опонентів, які гарантували собі поїздку на мундіаль, де сім років тому частина з цієї команди дійшла до фіналу. Натомість вдалося виграти у фінів команді Мальти та піднятися з останнього місця групи G.
Заключні поєдинки передостаннього туру пройдуть сьогодні.
Відбір чемпіонату світу. Дев'ятий тур
Група А
Словаччина – Північна Ірландія 1:0 (0:0)
Голи: Бобчек, 90+1
Люксембург – Німеччина 0:2 (0:0)
Голи: Вольтемаде, 49, 69
Група G
Фінляндія – Мальта 0:1 (0:0)
Голи: Грек, 81
Польща – Нідерланди 1:1 (1:0)
Голи: Камінський, 43 – Депай, 47
Група L
Гібралтар – Чорногорія 1:2 (1:2)
Голи: Джессоп, 20 – Аджич, 33, Крстович, 42
Хорватія – Фарерські острови 3:1 (1:1)
Голи: Гвардіол, 23, Муса, 57, Влашич, 70 – Турі, 16
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
