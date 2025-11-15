Підсумки матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу за 14 листопада

Визначилася ще одна країна-учасниця майбутнього форуму в США, Канаді та Мексиці

У п'ятницю родовжилися матчі заключного відбіркового вікна на чемпіонат світу-2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Головним результатом дня стала важка перемога Словаччини над Північною Ірландією. Словаки, які проводять блискучий відбір, мали обов'язково вигравати, щоб остаточно гарантувати собі місце у топ-2 групи і відсікти конкурентів. Їм це вдалося, тож тепер в очній зустрічі між Словаччиною і Німеччиною вирішиться команда, яка одразу ж вийде на ЧС.

Найбільш очікуваним поєдинком дня стала зустрія Польщі і Нідерландів, адже «оранжевим» у випадку виграного матчу була б гарантована поїздка на мундіаль, а полякам – можливість зачепитися за перше місце. Поляки першими потішили домашню публіку завдяки взаємодії Роберта Левандовського і Якуба Камінського, проте вже за кілька хвилин від початку другого тайму Мемфіс Депай перевів команди у режим невизначеності. Внаслідок нічиєї 1:1 Нідерланди не гарантували собі поїздку на мундіаль, а полякам тепер треба лише розгромна перемога в останньому турі і така ж поразка лідерів групи, щоб відіграти гандикап у 13 м'ячів.

Намагалися нав'язати боротьбу більш сильним суперникам і карликові країни, як-от Гібралтар і Фарерські острови. Фарерці навіть першими відкрили рахунок проти Хорватії, але потім не зуміли стримати опонентів, які гарантували собі поїздку на мундіаль, де сім років тому частина з цієї команди дійшла до фіналу. Натомість вдалося виграти у фінів команді Мальти та піднятися з останнього місця групи G.

Заключні поєдинки передостаннього туру пройдуть сьогодні.

Відбір чемпіонату світу. Дев'ятий тур

Група А

Словаччина – Північна Ірландія 1:0 (0:0)

Голи: Бобчек, 90+1

Люксембург – Німеччина 0:2 (0:0)

Голи: Вольтемаде, 49, 69

Група G

Фінляндія – Мальта 0:1 (0:0)

Голи: Грек, 81

Польща – Нідерланди 1:1 (1:0)

Голи: Камінський, 43 – Депай, 47

Група L

Гібралтар – Чорногорія 1:2 (1:2)

Голи: Джессоп, 20 – Аджич, 33, Крстович, 42

Хорватія – Фарерські острови 3:1 (1:1)

Голи: Гвардіол, 23, Муса, 57, Влашич, 70 – Турі, 16

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».