Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Туреччина – Україна: де дивитися гру молодіжних футбольних збірних

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина – Україна: де дивитися гру молодіжних футбольних збірних
Пряма трансляція поєдинку молодіжної збірної України – на YouTube-каналі УАФ

Гра відбудеться в Стамбулі на стадіоні «Реджеп Таїп Ердоган»

Сьогодні, 14 листопада молодіжна збірна України проведе черговий матч відбірного турніру Євро-2027 (U-21) – проти Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Гра відбудеться в Стамбулі на стадіоні «Реджеп Таїп Ердоган» і розпочнеться о 19:00 за київським часом. 

Пряма трансляція поєдинку – на YouTube-каналі УАФ.

Після матчу з Туреччиною синьо-жовті 17 листопада в місті Ельбасан проведуть товариський поєдинок з Албанією.

Напередодні Україна поступилася Франції – 0:4.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головним арбітром виступить Микола Балакін
Українські арбітри працюватимуть на матчі відбору чемпіонату світу з футболу
12 листопада, 14:47
«Олександрія» продовжує проводити невдалий сезон, перебуваючи у зоні пониження
Ультрас «Олександрії» пояснили, чому влаштовували бунт на домашніх матчах
12 листопада, 02:05
Стерлінг вже зазнавав пограбування у 2022 році
Злочинці пограбували будинок футболіста «Челсі», коли він перебував у ньому з родиною
11 листопада, 16:52
Довбик не допоможе збірній України у Парижі
Збірна України втратила важливого гравця перед грою з Францією
11 листопада, 14:10
Матч у групі D між збірними України та Ісландії відбудеться 16 листопада у Варшаві
Збірна Ісландії з футболу оголосила склад на матчі з Україною і Азербайджаном
7 листопада, 11:50
Згідно з результатами жеребкування збірна України, яка виступатиме в Лізі А, потрапила до групи 3
Жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у кваліфікації чемпіонату світу
4 листопада, 15:11
Ігал Бродкін з 2009 року був у когорті вболівальників «Реала Мадрида»
Під час матчу «Реала Мадрида» з «Барселоною» на трибунах загинув вболівальник
2 листопада, 00:48
У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд
Туреччина – Україна: визначилося місце проведення матчу молодіжних збірних з футболу
31 жовтня, 14:34
«Ворскла» зазнала мінімальної поразки
Жіночий Кубок Європи з футболу: «Ворскла» поступилася данській «Фортуні»
16 жовтня, 09:21

Новини

Українські пляжниці з перемог почали чемпіонат світу в Австралії
Українські пляжниці з перемог почали чемпіонат світу в Австралії
МОК відмовився коментувати незаконний візит керівника російського спорту в анексований Крим
МОК відмовився коментувати незаконний візит керівника російського спорту в анексований Крим
Туреччина – Україна: де дивитися гру молодіжних футбольних збірних
Туреччина – Україна: де дивитися гру молодіжних футбольних збірних
Гравець НБА Михайлюк прокоментував старт сезону і свою допомогу захисникам України
Гравець НБА Михайлюк прокоментував старт сезону і свою допомогу захисникам України
Україна – Ісландія: де й коли дивитися вирішальну гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Україна – Ісландія: де й коли дивитися вирішальну гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Михайлюк зіграв 25 хвилин у грі НБА проти «Атланти»
Михайлюк зіграв 25 хвилин у грі НБА проти «Атланти»

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua