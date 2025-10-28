Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу

Боротьбу у Кубку України продовжать «Буковина», «Чернігів» та «Локомотив»

28-30 жовтня відбуваються матчі 1/8 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».

Наразі визначилися вже три чвертьфіналісти турніру. Боротьбу у Кубку України продовжать «Буковина», «Чернігів» та «Локомотив».

Кубок України. 1/8 фіналу

28 жовтня

«Чернігів» – «Лісне» (Київ) – 1:1, по пенальті – 4:3

«Буковина» (Чернівці) – «Нива» (Тернопіль) – 2:1

«Локомотив» (Київ) – «Нива» (Вінниця) – 1:0

29 жовтня

«Вікторія» (Суми) – «Інгулець» (Петрове). 12:00

ЛНЗ (Черкаси) – «Рух» (Львів). 14:30

«Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк). 18:00

30 жовтня

«Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь). 12:00

«Металіст 1925» (Харків) – «Агробізнес» (Волочиськ). 17:00

Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».