Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу
«Буковина» перемогла «Ниву»

Боротьбу у Кубку України продовжать «Буковина», «Чернігів» та «Локомотив»

28-30 жовтня відбуваються матчі 1/8 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».

Наразі визначилися вже три чвертьфіналісти турніру. Боротьбу у Кубку України продовжать «Буковина», «Чернігів» та «Локомотив».

Кубок України. 1/8 фіналу

28 жовтня

«Чернігів» – «Лісне» (Київ) – 1:1, по пенальті – 4:3

«Буковина» (Чернівці) – «Нива» (Тернопіль) – 2:1

«Локомотив» (Київ) – «Нива» (Вінниця) – 1:0

29 жовтня

«Вікторія» (Суми) – «Інгулець» (Петрове). 12:00 

ЛНЗ (Черкаси) – «Рух» (Львів). 14:30

«Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк). 18:00

30 жовтня 

«Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь). 12:00

«Металіст 1925» (Харків) – «Агробізнес» (Волочиськ). 17:00

Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Титов публічно підтримав російську агресію проти України
У Росії були заблоковані рахунки салону краси легенди «Спартака», який підтримує війну
20 жовтня, 11:34
Сантуш очолив Азербайджан у минулому році
Тренер Сантуш отримав 2 млн євро за розірвання контракту зі збірною Азербайджану
13 жовтня, 16:58
Зустріч Італії – Ізраїль відбудеться 14 жовтня в італійському місті Удіне
Дрони, кінологи та сапери. Під час гри Італія – Ізраїль очікуються особливі заходи безпеки
13 жовтня, 11:41
Україна поступилася Хорватії з рахунком 2:0
Юнацька збірна України з футболу у стартовій грі турніру в Хорватії поступилася господарям
8 жовтня, 15:54
Головним арбітром гри виступить Свен Яблонський
На грі Ісландія – Україна працюватиме німецька бригада арбітрів
8 жовтня, 14:41
25 вересня Титов вручив чек на 1 млн рублів директору асоціації «Міська рада ветеранів СВО» міста Набережні Челни
Легендарний ексфутболіст московського «Спартака» потрапив до бази «Миротворця»
7 жовтня, 22:12
Акції протесту, які преса називає рухом «Покоління Z», не вщухають уже тиждень
У Марокко троє людей загинули під час протестів проти чемпіонату світу з футболу
5 жовтня, 12:38
Кілька європейських футбольних федерацій закликають УЄФА вжити термінових заходів щодо Ізраїлю
ЗМІ назвали країни, які закликають УЄФА відсторонити Ізраїль
1 жовтня, 13:55
США розгромили Нову Каледонія
США забили Новій Каледонії дев'ять м'ячів у грі молодіжного чемпіонату світу з футболу
30 вересня, 10:16

Новини

Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Збірна України з кіокушинкай карате посіла перше місце на турнірі у Грузії
Збірна України з кіокушинкай карате посіла перше місце на турнірі у Грузії
Збірна України з паратриатлону здобула дві нагороди Кубку світу
Збірна України з паратриатлону здобула дві нагороди Кубку світу
Золото Злати. 18-річна Зайцева стала чемпіонкою світу з повітряної гімнастики
Золото Злати. 18-річна Зайцева стала чемпіонкою світу з повітряної гімнастики
Оголошено склад хокейної збірної України для участі у новому турнірі
Оголошено склад хокейної збірної України для участі у новому турнірі
Воротар «Інтера» на смерть збив 81-річного чоловіка на кріслі колісному: деталі трагедії
Воротар «Інтера» на смерть збив 81-річного чоловіка на кріслі колісному: деталі трагедії

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua