Циганков приніс «Жироні» перемогу в матчі Ла Ліги

Завдяки результативній дії клуб українця вже не є аутсайдером таблиці

Український півзахисник Віктор Циганков став ключовим гравцем у матчі 12-го туру іспанського чемпіонату, забивши єдиний і переможний гол у поєдинку «Жирони» проти «Алавеса». Про це повідомляє «Главком».

Він вийшов у стартовому складі каталонського клубу та відзначився вже на 16-й хвилині. Циганков отримав навісну передачу від Браяна Хіля, яку замкнув головою. Цей м'яч став його першим голом у поточному розіграші Ла Ліги та другим у сезоні за «Жирону», враховуючи раніше забитий м'яч у Кубку Іспанії проти «Констансії». Рахунок міг навіть стати 2:0 на останніх хвилинах, проте гол Крістана Стуані судді скасували через положення поза грою. Окрім Циганкова, у стартовому складі вийшов також український форвард Владислав Ванат, якого замінили на 71-й хвилині.

Перемога над «Алавесом» стала другою для «жиронців» у сезоні Ла Ліги. Здобувши три очки, «найбільш український» клуб іспанського чемпіонату піднявся з останнього місця турнірної таблиці, покинувши зону вильоту з 10 набраними балами після 12 турів.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».