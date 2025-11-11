Злочинці пограбували будинок футболіста «Челсі», коли він перебував у ньому з родиною

Стерлінг вже зазнавав пограбування у 2022 році

Особи підозрюваних було встановлено, але вони вже покинули країну

Будинок нападаючого лондонського футбольного клубу «Челсі» Рахіма Стерлінга був пограбований. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що на момент пограбування футболіст перебував удома зі своєю родиною. Стерлінг та його рідні не постраждали. Особи підозрюваних було встановлено, але вони вже покинули країну.

Стерлінг вже зазнавав пограбування. Це сталося у 2022 році. На той момент у будинку нікого не було.

Через пограбування Стерлінг залишив розташування національної команди на чемпіонаті світу в Катарі, пропустивши матч 1/8 фіналу проти збірної Сенегалу.

