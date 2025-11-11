Головна Спорт Новини
Злочинці пограбували будинок футболіста «Челсі», коли він перебував у ньому з родиною

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Злочинці пограбували будинок футболіста «Челсі», коли він перебував у ньому з родиною
Стерлінг вже зазнавав пограбування у 2022 році
фото: Reuters

Особи підозрюваних було встановлено, але вони вже покинули країну

Будинок нападаючого лондонського футбольного клубу «Челсі» Рахіма Стерлінга був пограбований. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що на момент пограбування футболіст перебував удома зі своєю родиною. Стерлінг та його рідні не постраждали. Особи підозрюваних було встановлено, але вони вже покинули країну.

Стерлінг вже зазнавав пограбування. Це сталося у 2022 році. На той момент у будинку нікого не було.

Через пограбування Стерлінг залишив розташування національної команди на чемпіонаті світу в Катарі, пропустивши матч 1/8 фіналу проти збірної Сенегалу.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

