Роналду чуттєво привітав доньку з днем народження

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У 40-річного Кріштіану Роналду п'ятеро дітей – двоє синів і три дочки

Форвард «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду чуттєво привітав свою дочку Алану Мартіну з днем ​​народження, інформує Главком.

Сьогодні, 12 листопада, дівчинці виповнилося 8 років.

«З днем ​​народження моя кохана! Тато тебе дуже любить», – написав Роналду.

У 40-річного форварда п'ятеро дітей – двоє синів і три дочки.

Кріштіану Роналду виступає за збірну Португалії із серпня 2003 року.

Всього на його рахунку 225 матчів у складі національної команди, в яких він відзначився 143 голами та 46 результативними передачами.

У 2016 році Роналду став з Португалією чемпіоном Європи, а в 2015 і 2019 роках вигравав Лігу Націй.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

