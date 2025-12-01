Головна Спорт Новини
Вікенд легіонерів збірної України: асист Циганкова та перемога клубу Маліновського

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Вікенд легіонерів збірної України: асист Циганкова та перемога клубу Маліновського
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

Віктор Циганков зробив гольову передачу у грі з «Реалом»

Минулого ігрового вік-енду на поле у складах своїх клубів виходило дев'ятеро легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров запрошував на листопадові матчі відбору ЧС-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 29 листопада, в 13-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 85-й хвилині) здолав на своєму стадіоні «Верону» (2:1).

У 13-му турі англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (вийшов на заміну на 85-й хвилині) переміг удома «Бернлі» (3:1), а «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) у Ліверпулі поступився «Ньюкаслу» (1:4).

У 14-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (замінений на 90-й хвилині) обіграв на рідному стадіоні «Коньяспор» (3:1).

У 12-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (повний матч) здобула виїзну перемогу над «Насьйоналем» (2:1).

У неділю, 30 листопада, у 12-му турі грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 80-й хвилині) переміг на чужому стадіоні «Панетолікос» (1:0).

У 14-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 72-й хвилині, гольова передача) та Владислава Ваната (замінений на 83-й хвилині) на своєму полі зіграла внічию з «Реалом» (1:1).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

