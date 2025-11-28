Післясмак з гірчинкою. Усі результати четвертого туру Ліги конференцій

У третьому за рівнем єврокубку вчора відбулося багато цікавих поєдинків

Завершилися матчі четвертого ігрового дня попереднього етапу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Вболівальники отримали на 75% позитивний результат від українських команд або клубів з гравцями з України. До перемоги «Шахтаря» над «Шемроком» додалася також і румунська «Університатя», яка завадила німецькому Майнцу вийти на перше місце турнірної таблиці третього клубного турніру Європи завдяки єдиному голу Ассада Аль-Хампаві та скасованому через офсайд м'ячу Кацпера Потульського. За цей клуб вийшли у старті одразу два українці: воротар Павло Ісенко отримав жовту картку наприкінці матчу, а Олександр Романчук виступав важливою ланкою при побудові атак, здійснюючи якісні довгі передачі.

Ще однією командою з синьо-жовтим слідом є братиславський «Слован». Йому вдалося здійснити одну з найбільших сенсацій туру, перегравши іспанський «Райо Вальєкано» з рахунком 2:1. За словацький колектив виступає Данило Ігнатенко, який, хоч і отримав жовту картку, але здійснив два удари та дограв весь матч. Єдиним невдалим матчем у цьому турнірі для України став поєдинок Динамо проти Омонії, який завершився з рахунком 2:0 на користь кіпріотської команди та потягнув за собою відставку Олександра Шовковського.

Щодо поєдинків інших команд, то можна виділити два досить цікаві протистояння. У першому з них ісландський «Брейдаблік» неочікувано розділив очки з турецьким «Самсунспором» (2:2), який завдяки цьому вийшов на перше місце турнірної таблиці Ліги конференцій, а у другому мальтійський «Хамрун» у матчі з обопільними вилученнями переграв гібралтарський «Лінкольн Ред Імпс» (3:1).

Після чотирьох турів з десятьма очками з дванадцяти можливих на перших двох місцях розташувалися «Самсунспором» та «Страсбург». Суттєвий прорив здійснили «Шахтар» , який йде четвертим, та косоварська «Дріта», яка тепер входить до вісімки найсильніших після перемоги над Шкендією (1:0). Закриває зону плейоф хорватська «Рієка» з п'ятьма очками, а «Динамо» наразі йде двадцять сьомим, поступаючись двома балами.

Наступні матчі Ліги конференцій пройдуть 11 грудня.

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Четвертий тур

«Омонія» – «Динамо» 2:0 (1:0)

Голи: Семедо, 34, Неофіту, 59

«Шемрок» – «Шахтар» 1:2 (0:1)

Голи: Кауан Еліас, 23, Назарина, 77 – Моллі, 87

«Університатя» – «Майнц» 1:0 (0:0)

Голи: Аль-Хампаві, 67

«Слован» – «Райо Вальєкано» 2:1 (0:1)

Голи: Кашія, 49, Їраджанг, 52 – Перес, 24

«АЗ Алкмар» – «Шелбурн» 2:0 (0:0)

Голи: Де Віт, 70, Дженсен, 87

«Зріньські» – «Геккен» 2:1 (0:1)

Голи: Чуже, 78, Більбія, 82 – Андерсен, 40

«Лех» – «Лозанна» 2:0 (0:0)

Голи: Ісмаїл, 67, Агнеро, 90+5

«Ракув» – «Рапід» 4:1 (2:0)

Голи: Брунес, 27, Діабі-Фадіга, 40, 51, 53

«Сигма» – «Цельє» 2:1 (2:1)

Голи: Галі, 8, 42 – Відович, 29

«Хамрун» – «Лінкольн Ред Імпс» 3:1 (0:0)

Голи: Ель Фаніс, 65, Смайгалич, 74, Чорич, 90+2 – Лопеш, 57

«Абердін» – «Ноа» 1:1 (1:0)

Голи: Нісбет, 45 – Мулахусейнович, 52

«Брейдаблік» – «Самсунспор» 2:2 (1:1)

Голи: Інгварссон, 6, Крістінссон, 72 – Маріус, 20, 55

«Дріта» – «Шкендія» 1:0

Голи: Манаж, 20

«Легія» – «Спарта» 0:1 (0:1)

Голи: Пресіадо, 41

«Рієка» – «АЕК Ларнака» 0:0

«Страсбург» – «Крістал Пелас» 2:1 (0:1)

Голи: Емега, 53, Ель-Мурабет, 77 – Мітчелл, 35

«Фіорентина» – «АЕК» 0:1 (0:1)

Голи: Гачінович, 35

«Ягеллонія» – «КуПС» 1:0 (0:0)

Голи: Пулулу, 51

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».