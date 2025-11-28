Післясмак з гірчинкою. Усі результати четвертого туру Ліги конференцій
У третьому за рівнем єврокубку вчора відбулося багато цікавих поєдинків
Завершилися матчі четвертого ігрового дня попереднього етапу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».
Вболівальники отримали на 75% позитивний результат від українських команд або клубів з гравцями з України. До перемоги «Шахтаря» над «Шемроком» додалася також і румунська «Університатя», яка завадила німецькому Майнцу вийти на перше місце турнірної таблиці третього клубного турніру Європи завдяки єдиному голу Ассада Аль-Хампаві та скасованому через офсайд м'ячу Кацпера Потульського. За цей клуб вийшли у старті одразу два українці: воротар Павло Ісенко отримав жовту картку наприкінці матчу, а Олександр Романчук виступав важливою ланкою при побудові атак, здійснюючи якісні довгі передачі.
Ще однією командою з синьо-жовтим слідом є братиславський «Слован». Йому вдалося здійснити одну з найбільших сенсацій туру, перегравши іспанський «Райо Вальєкано» з рахунком 2:1. За словацький колектив виступає Данило Ігнатенко, який, хоч і отримав жовту картку, але здійснив два удари та дограв весь матч. Єдиним невдалим матчем у цьому турнірі для України став поєдинок Динамо проти Омонії, який завершився з рахунком 2:0 на користь кіпріотської команди та потягнув за собою відставку Олександра Шовковського.
Щодо поєдинків інших команд, то можна виділити два досить цікаві протистояння. У першому з них ісландський «Брейдаблік» неочікувано розділив очки з турецьким «Самсунспором» (2:2), який завдяки цьому вийшов на перше місце турнірної таблиці Ліги конференцій, а у другому мальтійський «Хамрун» у матчі з обопільними вилученнями переграв гібралтарський «Лінкольн Ред Імпс» (3:1).
Після чотирьох турів з десятьма очками з дванадцяти можливих на перших двох місцях розташувалися «Самсунспором» та «Страсбург». Суттєвий прорив здійснили «Шахтар» , який йде четвертим, та косоварська «Дріта», яка тепер входить до вісімки найсильніших після перемоги над Шкендією (1:0). Закриває зону плейоф хорватська «Рієка» з п'ятьма очками, а «Динамо» наразі йде двадцять сьомим, поступаючись двома балами.
Наступні матчі Ліги конференцій пройдуть 11 грудня.
Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Четвертий тур
«Омонія» – «Динамо» 2:0 (1:0)
Голи: Семедо, 34, Неофіту, 59
«Шемрок» – «Шахтар» 1:2 (0:1)
Голи: Кауан Еліас, 23, Назарина, 77 – Моллі, 87
«Університатя» – «Майнц» 1:0 (0:0)
Голи: Аль-Хампаві, 67
«Слован» – «Райо Вальєкано» 2:1 (0:1)
Голи: Кашія, 49, Їраджанг, 52 – Перес, 24
«АЗ Алкмар» – «Шелбурн» 2:0 (0:0)
Голи: Де Віт, 70, Дженсен, 87
«Зріньські» – «Геккен» 2:1 (0:1)
Голи: Чуже, 78, Більбія, 82 – Андерсен, 40
«Лех» – «Лозанна» 2:0 (0:0)
Голи: Ісмаїл, 67, Агнеро, 90+5
«Ракув» – «Рапід» 4:1 (2:0)
Голи: Брунес, 27, Діабі-Фадіга, 40, 51, 53
«Сигма» – «Цельє» 2:1 (2:1)
Голи: Галі, 8, 42 – Відович, 29
«Хамрун» – «Лінкольн Ред Імпс» 3:1 (0:0)
Голи: Ель Фаніс, 65, Смайгалич, 74, Чорич, 90+2 – Лопеш, 57
«Абердін» – «Ноа» 1:1 (1:0)
Голи: Нісбет, 45 – Мулахусейнович, 52
«Брейдаблік» – «Самсунспор» 2:2 (1:1)
Голи: Інгварссон, 6, Крістінссон, 72 – Маріус, 20, 55
«Дріта» – «Шкендія» 1:0
Голи: Манаж, 20
«Легія» – «Спарта» 0:1 (0:1)
Голи: Пресіадо, 41
«Рієка» – «АЕК Ларнака» 0:0
«Страсбург» – «Крістал Пелас» 2:1 (0:1)
Голи: Емега, 53, Ель-Мурабет, 77 – Мітчелл, 35
«Фіорентина» – «АЕК» 0:1 (0:1)
Голи: Гачінович, 35
«Ягеллонія» – «КуПС» 1:0 (0:0)
Голи: Пулулу, 51
Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.
Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.
У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Україна – Ісландія 2:0 (0:0)
Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
