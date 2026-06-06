ФІФА скасувала своє дивне обмеження для вболівальників на Чемпіонаті світу

Перебування фанатів на стадіоні дещо покращиться після нового рішення від ФІФА

Міжнародна федерація футболу переглянула своє рішення щодо повної заборони на пронесення пляшок для води на стадіони Чемпіонату світу 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Про це повідомляє «Главком».

Нові дозволи для фанатів

Організатори пішли на поступки фанатам, частково змінивши свої правила поведінки на аренах. Згідно з офіційним повідомленням FIFA, уболівальникам дозволять проходити на матчі з однією одноразовою пляшкою води з м'якого пластику. Пляшка обов'язково має бути запечатаною заводським способом, а її об'єм не повинен перевищувати 20 унцій (близько 590 мл).

Водночас жорсткі багаторазові пляшки, які навіть є порожніми чи прозорими, залишаються під суворою забороною. Операційний директор чемпіонату світу Хеймо Ширгі пояснив, що це обмеження продиктовано виключно міркуваннями безпеки гравців та глядачів, оскільки тверді предмети можуть завдати травм у разі їхнього кидання на трибунах чи полі.

Полегшення для вболівальників футболу

Питання безпечного питного режиму є дуже гострим, оскільки мундіаль проходитиме з 11 червня до 19 липня, а більшість із 16 стадіонів турніру є відкритими й розташовані в зонах екстремальної літньої спеки та високої вологості, де температура перевищуватиме 25°C. Раніше повна заборона викликала серйозне занепокоєння у вболівальників щодо ризиків зневоднення.

Щоб мінімізувати вплив спеки, FIFA та міста-господарі пообіцяли облаштувати навколо стадіонів спеціальні зони охолодження з наметами, розпилювачами води та безкоштовними станціями для поповнення водного балансу. Окрім цього, федерація запевнила, що всередині арен ціни на бутильовану воду не будуть завищеними. Вони залишаться на рівні стандартних цін інших масових заходів, які зазвичай приймають ці стадіони.

Нагадаємо, що раніше ФІФА заборонила проносити будь-які пляшки на матчі Чемпіонату світу 2026. Організація тоді не дозволила брати з собою на трибуни будь-які багаторазові пляшки, чашки, банки та термоси.