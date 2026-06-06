Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ФІФА скасувала своє дивне обмеження для вболівальників на Чемпіонаті світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
ФІФА скасувала своє дивне обмеження для вболівальників на Чемпіонаті світу
Чемпіонат світу 2026 пройде у трьох країнах Північної Америки, де очікується неймовірна спека
фото: FIFA

Перебування фанатів на стадіоні дещо покращиться після нового рішення від ФІФА

Міжнародна федерація футболу переглянула своє рішення щодо повної заборони на пронесення пляшок для води на стадіони Чемпіонату світу 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Про це повідомляє «Главком».

Нові дозволи для фанатів 

Організатори пішли на поступки фанатам, частково змінивши свої правила поведінки на аренах. Згідно з офіційним повідомленням FIFA, уболівальникам дозволять проходити на матчі з однією одноразовою пляшкою води з м'якого пластику. Пляшка обов'язково має бути запечатаною заводським способом, а її об'єм не повинен перевищувати 20 унцій (близько 590 мл).

Водночас жорсткі багаторазові пляшки, які навіть є порожніми чи прозорими, залишаються під суворою забороною. Операційний директор чемпіонату світу Хеймо Ширгі пояснив, що це обмеження продиктовано виключно міркуваннями безпеки гравців та глядачів, оскільки тверді предмети можуть завдати травм у разі їхнього кидання на трибунах чи полі.

Полегшення для вболівальників футболу

Питання безпечного питного режиму є дуже гострим, оскільки мундіаль проходитиме з 11 червня до 19 липня, а більшість із 16 стадіонів турніру є відкритими й розташовані в зонах екстремальної літньої спеки та високої вологості, де температура перевищуватиме 25°C. Раніше повна заборона викликала серйозне занепокоєння у вболівальників щодо ризиків зневоднення.

Щоб мінімізувати вплив спеки, FIFA та міста-господарі пообіцяли облаштувати навколо стадіонів спеціальні зони охолодження з наметами, розпилювачами води та безкоштовними станціями для поповнення водного балансу. Окрім цього, федерація запевнила, що всередині арен ціни на бутильовану воду не будуть завищеними. Вони залишаться на рівні стандартних цін інших масових заходів, які зазвичай приймають ці стадіони.

Нагадаємо, що раніше ФІФА заборонила проносити будь-які пляшки на матчі Чемпіонату світу 2026. Організація тоді не дозволила брати з собою на трибуни будь-які багаторазові пляшки, чашки, банки та термоси.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Єзерський працював з юнацькими збірними України
До штабу Мальдери може приєднатися ексгравець збірної України – джерело
7 травня, 14:18
Ігор Йовічевич офіційно залишився без роботи
Тренера, який міг очолити збірну України, офіційно звільнили з клубу
11 травня, 19:29
Ахмедпаші Галбацдибіров довічно дискваліфікований від участі в матчах МФЛ
Скандал в російській Медіалізі: футболіст застосував фізичну силу до 16-річного підлітка
12 травня, 16:48
Суперники багато боролися і чимало забили
«Металіст 1925» розписав результативну нічию з «Карпатами» в Прем'єр-лізі
12 травня, 20:08
«Лідс Юнайтед» три роки тому був оштрафований через поведінку своїх фанів
Клуб АПЛ погрожує забанити фанатів через гомофобні кричалки
19 травня, 20:15
Еміліано Мартінес продовжив переможну серію у фінальних матчах
Голкіпер «Астон Вілли» відіграв фінал Ліги Європи зі серйозною травмою
21 травня, 17:10
Олександр Сирота (праворуч) проти «Барселони»
Знаменитий ексзахисник «Барселони» похизувався двома футболками «Динамо» в колекції
26 травня, 13:10
«Насінники» стануть своїми в Польщі
Віцечемпіон України визначився з домашнім стадіоном на єврокубки
27 травня, 17:20
Гільєрмо Очоа гратиме на шостому Чемпіонаті світу
На чолі з 40-річною легендою. Мексика назвала склад на Чемпіонат світу 2026
1 червня, 16:14

Новини

Знаменитий іспанський клуб хоче купити футболіста «Динамо»
Знаменитий іспанський клуб хоче купити футболіста «Динамо»
Майже закінчила кар'єру та була в депресії. Що треба знати про фіналісту «Ролан Гаррос» Хвалінську
Майже закінчила кар'єру та була в депресії. Що треба знати про фіналісту «Ролан Гаррос» Хвалінську
«Піт, сльози, кров, крики та лайка». Тренер Кушнір розповів про шлях Кравець до золота Олімпіади
«Піт, сльози, кров, крики та лайка». Тренер Кушнір розповів про шлях Кравець до золота Олімпіади
Два хокеїсти збірної України посилять відомий польський клуб
Два хокеїсти збірної України посилять відомий польський клуб
Переможниця юніорського «Ролан Гаррос» відмовиться від російського громадянства
Переможниця юніорського «Ролан Гаррос» відмовиться від російського громадянства
«Кривбас» офіційно викупив воротаря «Карпат»
«Кривбас» офіційно викупив воротаря «Карпат»

Новини

СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Вчора, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Вчора, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Вчора, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
4 червня, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
4 червня, 09:19

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua