Територіальне питання стало ключовим на мирних переговорах України та Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Територіальне питання стало ключовим на мирних переговорах України та Росії
фото: Рустем Умєров

Напередодні зустрічі Росія завдала ударів по півдню України

У вівторок, 17 лютого 2026 року, у Женеві стартував критично важливий дводенний раунд мирних переговорів між Україною та Росією за посередництва США. Головним каменем спотикання залишається «земельне питання», оскільки Москва вимагає офіційної віддачі територій, а президент США Дональд Трамп відкрито тисне на Київ, вимагаючи «швидких рішень». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Адміністрація Трампа демонструє нетиповий підхід, намагаючись одночасно розв'язати дві глобальні кризи. Американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер зранку проводять непрямі переговори з іранськими посадовцями, а після обіду модерують зустріч української та російської сторін.

«Це буде дуже легко. Я маю на увазі, що, поки що, Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам кажу», – заявив Трамп.

Основним предметом суперечок є контроль над українськими землями.

Вимоги РФ: Москва наполягає на передачі решти 20% Донецької області, які вона наразі не контролює військовим шляхом. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що територіальні претензії є «основним питанням».

Позиція України: Київ відмовляється від територіальних поступок. Рустем Умєров перед вильотом наголосив, що мета України – «сталий та тривалий мир», а не просто капітуляція під тиском.

Вибір переговірників свідчить про глибоку недовіру між сторонами:

  • Україна: Делегацію очолюють секретар РНБО Рустем Умєров та керівник апарату президента (колишній очільник ГУР) Кирило Буданов. Також присутній досвідчений дипломат Сергій Кислиця.
  • Росія: На чолі – помічник Путіна Володимир Мединський, якого в Києві критикують за псевдоісторичні лекції замість дипломатії. До нього приєдналися начальник ГРУ Ігор Костюков та Кирило Дмитрієв (економічний блок).

Напередодні зустрічі Росія завдала ударів по півдню України. Володимир Зеленський назвав це актом терору, спрямованим на посилення переговорних позицій Кремля через страждання цивільного населення. Президент закликав союзників не піддаватися на шантаж і посилити санкції, щоб змусити РФ до «справжнього та справедливого» миру, а не нав'язаного силою перемир'я.

Нагадаємо, українська делегація прибула до Женеви. Завтра, 17 лютого, розпочнеться черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі.

