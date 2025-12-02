18-річна Подрез вперше вийшла до другого кола змагань рівня WTA

Українка не лишила жодних шансів «нейтральній»

Українська тенісистка Вероніка Подрез успішно стартувала в основній сітці змагань серії WTA 125, здобувши свою першу в кар'єрі перемогу на цьому рівні. Про це повідомляє «Главком».

Це сталося вчора на турнірі Open Angers Loire Trelaze в Анже. Українка, яка стартувала на турнірі з кваліфікації, у першому колі основної сітки впевнено розгромила Аліну Чараєву (№162 WTA), представницю Росії, яка виступає у «нейтральному» статусі. Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з переконливим рахунком 6:1, 6:1.

Для 301-ї ракетки світу з України цей матч вийшов дуже успішним і зі статистичної точки зору. Вероніка мала стабільну подачу (жодної подвійної помилки), реалізувала 5/8 брейкпоїнтів та відіграла всі 7 спроб опонентки взяти її подачу. Це була перша зустріч суперниць.

Ця перемога стала першою для Подрез на рівні WTA: до того вона одного разу грала в основній сітці (це було 2 роки тому в Ліможі). Також Вероніка утретє у кар'єрі перемогла гравчиню з топ-200 рейтингу WTA. У другому колі змагань вона зіграє проти хорватки Антонії Ружич (№78 WTA).

Цього року Вероніка має найуспішніший сезон у кар'єрі. 18-річна українка грала турнір серії ITF W75 на критих хардових кортах у французькому Пуатьє, і провела його тріумфально. У першому раунді вона розгромно перемогла французьку опонентку Седу Баслілар (6:1, 6:2), у другому сенсаційно завдала поразки четвертій сіяній з Сербії Мії Рістич (6:4, 3:6, 7:5), а у півфіналі також неочікувано здолала американку Клерві Нгунуе (6:7, 7:5, 6:3), яка була першою сіяною турніру. У фіналі Вероніка у ще одному напруженому матчі виявилася сильнішою ніж третя сіяна з Португалії Франсиска Жорже (7:5, 2:6, 6:4) та завоювала найбільший у своїй кар'єрі титул.

Нагадаємо, Олександра Олійникова уперше в кар'єрі увійшла до топ-100 рейтингу WTA. Українська тенісистка стала чемпіонкою турніру WTA 125 у Чилі, взявши реванш у Леолії Жанжан за поразку на турнірі ITF.

Також стало відомо, де розпочне новий тенісний сезон Еліна Світоліна. Перша ракетка України Еліна Світоліна на початку 2026 року виступить в новозеландському Окленді.