Стало відомо, хто переміг на Підсумковому турнірі ATP

У фіналі знову відбулося класичне протистояння світового тенісу

Італійський тенісист Яннік Сіннер здобув перемогу над лідером світового рейтингу, іспанцем Карлосом Алькарасом, у фінальному поєдинку Підсумкового турніру ATP. Про це повідомляє «Главком».

З огляду на те, що сезон 2025 року був позначений домінуванням і суперництвом саме цих двох гравців, їхня зустріч у фіналі була очікуваною. Обидва тенісисти виконали свій обов'язок перед публікою, легко пройшовши турнір без поразок, щоб влаштувати останній великий поєдинок у Турині.

Сіннер виграв матч із рахунком 7:6(4), 7:5, захистивши свій титул і ставши переможцем цього престижного турніру другий сезон поспіль. Видовищна битва між двома найкращими тенісистами світу тривала 2 години 4 хвилини. Після того, як Сіннер узяв подачу свого опонента в заключному геймі, він упав на корт від емоцій, а потім побіг святкувати зі своєю командою під гучні вигуки «Ole, Ole, Ole, Sinner, Sinner», що лунали на арені Inalpi.

Перемога італійця у цьому фіналі стала лише шостою в сімнадцяти офіційних зустрічах проти Алькараса. Це була їхня друга перемога італійця у шести фіналах, зіграних цього сезону. Цей успіх продовжив вражаючу серію Сіннера – 31 поспіль виграний матч на індорних кортах (хард у залі) –, яка почалася з перемоги над Таллоном Грікспуром у фінальній частині Кубка Девіса в листопаді 2023 року. Незважаючи на перемогу італійця, Алькарас завершить 2025 рік як лідер світового рейтингу.

Сіннер подякував місцевим уболівальникам, які створили на арені неймовірну атмосферу, зізнавшись, що відчував себе як на футбольному полі. Карлос відреагував же так: «Сподіваюся, ти будеш готовий до наступного року. Бо я буду готовий»

Як повідомлялося, український тенісист Віталій Сачко на турнірі ATP 250 у Меці (Франція) сенсаційно у трьох сетах переміг 13-ту ракетку світу Олександра Бублика. Він уперше у кар’єрі вийшов до чвертьфіналу турніру ATP.

Він продовжив перемагати на турнірі у Франції та став першим українцем за понад вісім років, який зіграв у півфіналі турніру ATP 250. У чвертьфінальному матчі українець здолав француза Клемана Табюра (243-тя ракетка світу).