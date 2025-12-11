Визначився стадіон, на якому Україна гратиме плейоф чемпіонату світу з футболу

Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

26 березня Україна гратиме проти Швеції

Потенційні два матчі плей-оф відбору ЧС-2026 національна збірна України проведе в іспанському місті Валенсія, на «Естадіо Сьютат де Валенсія», який є рідним домом для місцевого футбольного клубу «Леванте» і здатен умістити на своїх трибунах 26 354 глядачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Відповідне рішення сьогодні ухвалив Виконавчий комітет УАФ. Було розглянуто кілька потенційних варіантів в різних країнах. Але обраний стадіон був оптимальним в інтересах національної збірної України. Після вердикту виконкому, адміністрації УАФ було доручено укласти угоду зі стадіоном та проінформувати УЄФА щодо затвердженого варіанту.

26 березня 2026 року в півфіналі плей-оф команда Сергія Реброва прийматиме тут Швецію, а в разі перемоги у фіналі, що пройде 31 березня, на цій же арені битиметься з переможцем пари Польща – Албанія.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3