США забили Новій Каледонії дев'ять м'ячів у грі молодіжного чемпіонату світу з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
США розгромили Нову Каледонія
фото: USMNT

Зустріч групи Е США – Нова Каледонія завершилася з рахунком 9:1

Збірна США з футболу розгромила команду Нової Каледонії у матчі першого туру групового етапу молодіжного чемпіонату світу (U20), що проходить у Чилі. Про це інформує «Главком».

Зустріч групи Е в Ранкагуа завершилася з рахунком 9:1 на користь американців, у складі яких хет-трик оформив Бенджамін Кремаскі, дубль зробив Нолан Норріс. Також голами відзначилися Ніко Цакіріс, Френсіс Вестфілд, Таха Хабрун, Коул Кемпбелл. У складі Нової Каледонії єдиний м'яч забив Вапае Сімане.

В іншому матчі групи французи завдали поразки збірній ПАР – 2:1.

У групі F збірна Колумбії обіграла команду Саудівської Аравії – 1:0, норвежці взяли гору над нігерійцями – 1:0.

Нагадаємо, збірна України U-20 стартувала на чемпіонаті світу 2025 з футболу перемогою над Південною Кореєю.

Українці швидко створили комфортну перевагу. На 13-й хвилині Синчук відкрив рахунок точним ударом з-за меж штрафного майданчика, а вже через кілька хвилин Пищур подвоїв результат.

На початку другого тайму суперники зуміли відправити м’яч у ворота, однак після перегляду VAR арбітр скасував гол через офсайд. Попри це, на 80-й хвилині Кім Мен Чжун скоротив відставання після розіграшу кутового. Утім, українська команда зуміла втримати переможний рахунок до фінального свистка.

Чемпіонат світу U-20, група B, перший тур

Південна Корея – Україна 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 13 хв. Синчук, 0:2 – 16 хв. Пищур, 1:2 – 80 хв. Кім Мен Чжун.

