У Росії подвійна аварія на залізниці: з рейок зійшли тепловози, є жертва (відео)

Внаслідок однієї аварії загинула людина, а інша обійшлася без жертв

У Ленінградській області відбулося дві аварії з тепловозами, в наслідок одної з них загинув машиніст

У неділю в російській Ленінградській області сталося одразу дві події, пов'язані з тепловозами. Обидва інциденти сталися в різних районах регіону та призвели до припинення руху потягів. Внаслідок однієї аварії загинула людина, а інша обійшлася без жертв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У Ленінградській області Росії поблизу станції Семріно зійшов з рейок одиночний тепловоз. Внаслідок інциденту загинув машиніст, який був затиснутий у кабіні та помер у кареті швидкої допомоги після деблокування. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко.

За словами Дрозденка, через надзвичайну подію буде посилено роботу правоохоронних органів для забезпечення безпеки на транспорті.

фото: росЗМІ

Також у Лузькому районі Ленінградської області зійшов з рейок інший тепловоз, який рухався з 15 порожніми цистернами. За інформацією губернатора Олександра Дрозденка, в цьому інциденті ніхто не постраждав.

фото: росЗМІ

На місце події направлено два аварійно-відновлювальні поїзди. Рух поїздів перекрито в обох напрямках, що призвело до затримки 10 приміських електричок.