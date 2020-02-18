29-річного фігуриста Бондаря поховають у середу, 19 лютого



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Микола Бондар займався фігурним катанням з шести років skating.com.ua

Останнім часом Микола працював тренером у Китаї

Як уже сповіщав «Главком», минулої суботи, 15 лютого не стало 29-річного фігуриста Миколи Бондаря.

Микола останнім часом працював тренером у Китаї, в місті Сучжоу (знаходиться недалеко від Шанхая).

За уточненою інформацією, помер чоловік у Києві. Прощання з Миколою Бондарем відбудеться у середу, 19 лютого, о 11:00 в Київському крематорії (вул. Байкова, 16).

Микола Бондар народився 22 травня 1990 року в Києві. Причиною смерті називається зупинка серця у сні. Фігурним катанням почав займатися в 1996 році у тренера Марини Амірханової. Дуже підтримував захоплення сина його тато. Причетні до фігурного катання люди відзначають, що особливо вишуканими у виконанні Миколи були «метелики».

Бондар був бронзовим призером чемпіонату України 2008-го і 2009 років, учасником юніорського чемпіонату світу 2008-го і 2009 років та юніорських Ґран-прі.