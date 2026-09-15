Зідан зібрався залучити до збірної Франції дев'ятьох дебютантів – ЗМІ

Фахівець прагне оновити лави «триколірних»

Новий керманич національної команди Франції Зінедін Зідан запланував виклик дев'яти новачків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Тренерський штаб прагне перевірити футболістів, яких не викликав Дідьє Дешам. До списку потраплять оборонці Олів'є Боскальї («Брайтон»), Жеремі Жаке («Ліверпуль»), П'єр Ганіу, Маттьє Юдоль (обидва – «Ланс»), півзахисники Люка Да Кунья («Комо»), Анді Діуф («Інтер»), Енцо Ле Фе («Сандерленд»), нападники Пабло Пажі («Париж») та Естебан Леполь («Ренн»).

Перший матч під керівництвом Зідана на Францію чекатиме 25 вересня. «Триколірні» зустрінуться зі збірною Туреччини в стартовому турі Ліги націй 2026/27. Далі французи протистоятимуть Бельгії (28 вересня), Італії (2 жовтня) та знову Бельгії (5 жовтня).

Після Чемпіонату світу 2026 збірну Франції покинув Дідьє Дешам. Він працював із національною командою з 2012 року. За цей час він виграв Мундіаль-2018 та тріумфував у Лізі націй 2020/21, а також дійшов до фіналу Євро-2016 та ЧС-2022.

До слова, Ілля Забарний не потрапив до заявки ПСЖ на матч Ліги 1 після помилки в Лізі чемпіонів. Із українцем така ситуація сталася вперше в сезоні. Щоправда, зіграв оборонець лише два матчі.

Нагадаємо, раніше ПСЖ розірвав контракт із чемпіоном Європи-2016 Ренату Санчешем. На контракті хавбек перебував із 2022 року. Тоді парижани віддали за нього 15 млн євро французькому «Ліллю».