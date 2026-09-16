Циганков оформив дебютний гол за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів

Українець потрохи освоюється у столичному гранді

Вінгер збірної України Віктор Циганков забитим м'ячем доклався до розгрому «Віллем» II амстердамським «Аяксом» (5:1). Про це повідомляє «Главком».

Новачок «аяксидів» розпочав перенесений матч 3-го туру Ередивізі на лаві запасних. На полі він з'явився на 57-й хвилині. Столичний гранд на той час вів у рахунку на два голи.

Далі до справи взявся Циганков. На 69-й хвилині Глух віддав українцю пас у центр штрафного, а той класно пробив у дотик під стійку. Згодом той же Глух і Дольберг добили тілбуржців. Гол престижу оформив Чіранні.

Циганков перебрався в «Аякс» на фініші літнього трансферного вікна. Перехід вінгера коштував амстердамцям 4 млн євро. З тих пір українець провів три поєдинки, в яких оформив гол і асист.

До слова, українець Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль в чемпіонаті Італії. Форвард вийшов із лави запасних у матчі проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».