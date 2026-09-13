Український футболіст відзначився п'ятим голом поспіль у чемпіонаті Нідерландів

Молодий нападник продовжив ударну серію в Ередивізі

Форвард молодіжної збірної України Артем Степанов оформив гол у протистоянні «Утрехта» та роттердамського «Ексельсіора» в ніідерландській першості. Про це повідомляє «Главком».

Українець відкрив рахунок на 36-й хвилині поєдинку. Нападник перед воротами «Ексельсіора» замкнув простріл партнера. У другому таймі Степанова замінив французький форвард Катлін.

Stepanov goal | FC Utrecht vs Excelsior | 36th minute | 13 September 2026 pic.twitter.com/muuEw2Gook — Gon Freecss (@GonFrixPowerUP) September 13, 2026

Для українського легіонера цей забитий мяч став п'ятим у п'яти турах нового сезону Ередивізі. Він оформив по голу в кожному поєдинку «Утрехта». Кольори «катедральних містян» Степанов захищає на правах оренди з леверкузенського «Баєра».

Українець народився в Луцьку. На батьківщині нападник виховувався в академії донецького Шахтаря. Після повномасштабного вторгнення РФ він опинився в Німеччині. Торік Степанов дебютував у збірній України U-21 та встиг зіграти сім поєдинків (один гол).

До слова, українець Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль в чемпіонаті Італії. Форвард вийшов із лави запасних у матчі проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».