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Син легенди «Барселони» встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Нідерландів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Син легенди «Барселони» встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Нідерландів
Рональд Куман-молодший показав спільну рису з батьком
фото: ANP

Воротар із гучним прізвищем переписав історію елітного дивізіону

Голкіпер «Телстара» з Велзена Рональд Куман-молодший оформив дубль у поєдинку п'ятого туру нідерландського Ередивізі проти «Камбура» (2:2). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NOS.

31-річний воротар став першим в історії представником цього амплуа з двома голами в одному поєдинку першості. Куман-молодший врятував «Телстар» від поразки. «Білі леви» грали в меншості з 22-ї хвилини, а до 60-ї встигли пропустити двічі.

Тоді до справи взявся кіпер. Він реалізував два одинадцятиметрових. До того ж, вдруге з «позначки» Куман-молодший забив аж на 11-й доданій арбітром до другої половини хвилині.

Воротар «Телстара» – син легенди іспанської «Барселони» та збірної Нідерландів Рональда Кумана. Батько голкіпера-рекордсмена грав на позиції оборонця. Утім, Куман-старший чимало забивав, оскільки був визнаним фахівцем зі штрафних і пенальті.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Теги: рекорд Ередивізіє Рональд Куман

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