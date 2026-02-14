Головна Спорт Новини
Гераскевича зустріли оплесками на українській вечері в Мюнхені

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Гераскевича зустріли оплесками на українській вечері в Мюнхені
Владислав Гераскевич демонструє свій шолом після дискваліфікації за його носіння на знак вшанування пам'яті спортсменів, які загинули через удари РФ
фото: Reuters

Владислав Гераскевич з батьком Михайлом прибули до Мюнхена відразу після засідання Спортивного арбітражного суду (CAS), який відхилив позов спорсмена проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) після дискваліфікації з Олімпійських ігор-2026

Український спортсмен Владислав Гераскевич разом зі своїм батьком та тренером Михайлом Гераскевичем прибули до Мюнхена, де проходить конференція з безпеки, пише «Главком».

Під час заходу «Українська вечеря» присутні зустріли скелетоніста гучними апеляціями на знак солідарності.

Приїзд атлета до Мюнхена відбувся одразу після засідання Спортивного арбітражного суду (CAS). Суд не задовольнив позов Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі рішення про його дискваліфікацію з Олімпійських ігор-2026.

Нагадаємо, що причиною відсторонення українця став його «шолом пам’яті». На екіпіруванні були зображені портрети українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії. МОК розцінив таку вшанування пам'яті як порушення правил «нейтральності», попри готовність Владислава відстоювати право на цей жест у судовому порядку.

Як відомо, на «шоломі пам'яті» українського скелетоніста Владислава Гераскевича зображено понад 20 атлетів, вбитих Росією. 

Український скелетоніст Владислав Гераскевич під час тренувальних заїздів на Олімпіаді в Італії продемонстрував важливий меседж для світу – шолом, на якому зображено український спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення. Розповідаємо про кожного з них, щоб вшанувати памʼять.

