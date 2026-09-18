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«Ювентус» з асистом воротаря стартував з розгромної перемоги у Лізі Європи

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Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Ювентус» з асистом воротаря стартував з розгромної перемоги у Лізі Європи
Туринський гранд посідає восьме місце таблиці Серії А
фото: ФК «Ювентус»

Поєдинок зебр з «Неймегеном» розсудила українська бригада арбітрів на чолі з Олександром Деревінським

17 вересня відбувся матч першого туру основного раунду Ліги Європи між «Ювентусом» та «Неймеген». Про це повідомляє «Главком».

Гру приймав стадіон «Альянц Стедіум». Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом.

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Поєдинок розсудила українська бригада арбітрів на чолі з Олександром Деревінським.

Вже на дев'ятій хвилині зебри вийшли уперед: з передачі голкіпера Каміля Грабара відзначився Ніко Гонсалес. Після цього туринці не стали зупинятись і забили ще чотири голи.

Деб'ютні м'ячі у складі «Ювентуса» оформили Алайбегович, Вольтемаде та Челік.

«Ювентус» з сімома очками йде на восьмій позиції турнірної таблиці Серії А. «Неймеген» з сімома пунктами йде десятим у Ередивізі.

Ліга Європи. Основний раунд. Перший тур

«Ювентус» – «Неймеген» – 5:0

Голи: Н. Гонсалес, 9, Алайбегович, 24, Вольтемаде, 35 (пенальті), Челік, 75, Коло-Муані, 82

Нагадаємо, що раніше «Олімпіакос» з голом Яремчука здолав «Ягеллонію» у матчі Ліги Європи.

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Теги: Ліга Європи ФК Ювентус

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