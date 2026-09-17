«Трабзонспор» Батагова та Маліновського представив нового головного тренера

Угода між сторонами розрахована на два сезони

Турецьку команду очолив Томас Райс

Німецький фахівець Томас Райс зайняв посаду головного тренера «Трабзонспора». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслсжбу турецького клубу

Термін контракту між 52-річним футболістом та бордово-синіми розрахований на две сезони.

У керма команди німець замінив Фатіха Текке. Останнім місцем роботи Райса був болгарський «Лудогорець», який він очолив влітку. «Трабзонспор» викупив його контракт.

За дев'ять матчів чемпіонату Болгарії «Лудогорець» під керівництвом Райса заробив 23 очки, команда йде на третій позиції таблиці.

«Трабзонспор» за п'ять ігор турецької Суперліги набрав сім очок та посідає дев'яту сходинку. Команда цього сезону виступатиме у Лізі конференцій де зустрінеться з «Фрайбургом», «Гартсом», «Яблонцем», «ЦСКА» Софія, «КУПСом» та «Црвєною Звєздою».

У складі «Трабзонспора» виступає два українці: захисник Арсеній Батагов та півзахисник Руслан Маліновський.

Нагадаємо, що Арсеній Батагов відновився від тривалої травми та повернувся до тренувань.

Раніше президент «Трабзонспора» Доган прокоментував чутки про переговори з Ардою Тураном.