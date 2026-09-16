Поява Овечкіна у пропагандистському відео: американський конгресмен написав листа комісіонеру НХЛ

Вілсон назвав «неймовірно тривожним» те, що Овечкін з'явився в рекламі, «підтримуючи партію воєнного злочинця Путіна»

Американський конгресмен Джо Вілсон (республіканець з Південної Кароліни) надіслав офіційного листа комісіонеру НХЛ Гері Беттмену через появу російського нападника «Вашингтон Кепіталс» Олександра Овечкіна у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія». Про це інформує «Главком».

Вілсон назвав «неймовірно тривожним» те, що Овечкін з'явився в рекламі, «підтримуючи партію воєнного злочинця Путіна».

«Незважаючи на те, що пан Овечкін має повне право дотримуватися особистих політичних поглядів, активну участь у передвиборчих матеріалах на підтримку партії Путіна як капітан клубу НХЛ у столиці нашої країни викликає серйозні питання щодо стандартів, які очікуються від гравців, які представляють лігу та їхні спільноти.

Тому я з усією повагою прошу НХЛ розглянути це питання та роз'яснити, які правила, якщо такі є, регулюють участь активних гравців у політичній рекламі чи пропаганді від імені політичних партій та іноземних політичних режимів», – зазначив Вілсон у своєму листі.

Post for everyone who said propaganda video featuring Washington Capitals captain Ovechkin was a fake



He appeared in campaign video for Putin's "United Russia".



Participants in Russia's aggression against Ukraine and propagandists also took part in filming alongside Ovechkin. pic.twitter.com/CsYRYFikbY — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 15, 2026

Нагадаємо, Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія».

У зйомках роликів також брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.

Як повідомлялося, Овечкін потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

«Участь у міжнародних змаганнях з метою відбілювання репутації (sportwashing) Росії, поширення дезінформації, виправдання та легітимізації агресії проти України серед іноземної аудиторії, забезпечення шляхів налагодження міжнародних зв'язків та співробітництва в обхід санкцій через демонстрацію збереження присутності Росії у цивілізованому світі у складі міжнародних спортивних комітетів та федерацій», – йдеться на «Миротворці».

Також зазначається, що Овечкін є відомим прихильником та наближеною особою до Володимира Путіна.