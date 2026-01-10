Аматорський клуб вибив з Кубка Англії чинного чемпіона турніру

Різниця між командами у турнірному плані до початку поєдинку складала 117 місць

«Маклсфілд» ще надовго запам'ятає поєдинок проти «Кристал Пелес»

Сьогодні, 10 січня 2026 року, Кубок Англії став свідком однієї з найгучніших сенсацій у своїй історії: чинний володар трофея, лондонський «Кристал Пелес», вилетів від скромного «Маклсфілда», який виступає у шостому дивізіоні. Про це повідомляє «Главком».

Матч завершився перемогою господарів із рахунком 2:1, що зробило «Маклсфілд» першою командою такого низького рівня, якій вдалося вибити представника Прем'єр-ліги та чинного тріумфатора турніру з 1908 року. Символічно, що понад століття тому саме «Кристал Пелес» створили подібний прецедент, перебуваючи у статусі непрофесійного клубу та перемігши тодішнього володаря кубка – «Вулвергемптон».

Героями вечора на стадіоні «Мосс Роуз» стали капітан Пол Доусон, який відкрив рахунок головою на 43-й хвилині, та вихованець академії «Манчестер Сіті» Айзек Баклі-Рікеттс, що подвоїв перевагу на 60-й хвилині. Попри фінальний штурм «орлів» та гол Єремі Піно зі штрафного на останніх хвилинах, «Маклсфілд» зумів втримати переможний результат.

Цей успіх став особливим для тренера переможців Джона Руні – молодшого брата легендарного гравця Вейна Руні. Джон, для якого це лише перший сезон на тренерському містку, зміг організувати команду, створену лише п'ять років тому на базі ліквідованого «Маклсфілд Таун». Після фінального свистка тисячі фанатів вибігли на поле, щоб відсвяткувати історичний вихід у четвертий раунд зі своїми кумирами. Наразі «Маклсфілд» посідає лише 14-те місце у Національній лізі Північ, але їхня перемога над претендентом на зону Ліги чемпіонів назавжди увійде в історію англійського футболу.

