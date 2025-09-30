Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США

Мадуро заперечує обвинувачення США про роль Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, який надає йому додаткові повноваження для мобілізації сил безпеки в разі можливого військового вторгнення з боку США. Як пише Reuters, про це повідомила віцепрезидент країни Делсі Родрігес, передає «Главком».

Указ дозволяє Мадуро розгорнути збройні сили, поліцію та цивільні оборонні підрозділи на всій території Венесуели, а також надавати військовим повноваження контролювати державні служби і нафтову промисловість.

Мадуро публічно заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне усунути його від влади. Однак, у приватних розмовах він намагався налагодити контакт з Трампом, пропонуючи почати прямі переговори. Мадуро заперечує обвинувачення США про роль Венесуели в наркоторгівлі та наголошує на бажанні нормалізувати відносини між двома країнами.

Указ Мадуро надає йому повноваження на 90 днів, з можливістю продовження цього періоду ще на 90 днів відповідно до конституції Венесуели.

Раніше Ніколас Мадуро наказав розгорнути 25 тис. військовослужбовців на кордоні з Колумбією. Рішення було ухвалено на тлі звинувачень американського лідера Дональда Трампа у зв’язках країни з наркокартелями.

На думку адміністрації США, президент Венесуели Ніколас Мадуро сприяє наркокартелям. Раніше повідомлялося, що США, під приводом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі, можуть спробувати повалити режим Мадуро. Зазначається, що Штати вже пообіцяли $50 млн за інформацію, що допоможе в його затриманні. До берегів Венесуели прибули сім американських кораблів та підводний човен із 4500 військовими.

Зокрема, президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн цивільних по всій країні, щоб протистояти США.

До слова, два венесуельські військові літаки пролетіли над американським військовим кораблем у Карибському морі. За даними Пентагону, це сталося на тлі різкого загострення відносин між США та урядом Ніколаса Мадуро після того, як Америка атакувала швидкісний катер, який, як стверджується, перевозив наркотики.