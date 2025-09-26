Головна Світ Політика
Мінʼюст США вимагає прискорити розгляд справи проти ексрадника Трампа – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Мінʼюст США вимагає прискорити розгляд справи проти ексрадника Трампа – Reuters
Слідчі перевіряють, чи міг Болтон незаконно передавати або зберігати секретну інформацію
фото: Scanpix/Zumapress.com

Раніше ФБР провело обшук у будинку та офісі Джона Болтона

Міністерство юстиції США вимагає від прокурорів забезпечити якнайшвидше оголошення звинувачень колишньому раднику з нацбезпеки Трампа Джону Болтону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Двоє співрозмовників повідомили агентству, що високопосадовці відомства вимагають, аби справу винесли на розгляд вже наступного тижня. Водночас прокурори не хочуть поспішати та наполягають, що питання потребує додаткових розслідувань.

Нагадаємо, нещодавно Федеральне бюро розслідувань провело обшук у будинку та офісі Джона Болтона, колишнього радника з нацбезпеки Дональда Трампа. Він є активним критиком Трампа та його політики.

The New York Times писала, що слідчі перевіряють, чи міг Болтон незаконно передавати або зберігати секретну інформацію. ФБР підтвердила проведення «судово санкціонованих дій» біля його помешкання у передмісті Вашингтона.

Агенти знайшли в офісі Болтона документи з позначкою «конфіденційно», включаючи документи, що стосуються зброї масового знищення, місії США в ООН та інші матеріали, пов'язані зі стратегічними комунікаціями американського уряду, свідчать оприлюднені судові записи.

За словами джерел, розслідування стосується можливих витоків даних у медіа та третім сторонам протягом останніх чотирьох років, які, ймовірно, могли зашкодити президентові. Під час першого терміну Трампа Міністерство юстиції подало позов проти Болтона і розпочало кримінальне розслідування за звинуваченнями, що його книга 2020 року «Кімната, де це сталося. Мемуари з Білого дому» містила секретну інформацію. У книзі був описаний перший президентський термін Трампа.

Обшук відбувся після нових публічних заяв Болтона, який різко критикував Трампа після його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Болтон тоді заявив, що саме Путін «вийшов переможцем».

До слова, колишній радник президента США з національної безпеки США Джон Болтон різко розкритикував аргументи держсекретаря Марко Рубіо, якими він пояснив зволікання з новими санкціями проти Росії. Рубіо стверджував, що нові санкції проти Росії нібито зменшать роль США як посередника між Москвою та Києвом. Своєю чергою Болтон назвав заяви держсекретаря «повною нісенітницею».

