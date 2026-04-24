14-річний турецький шахіст Ердогмуш став автором історичного досягнення

Досягнення юного шахіста вразило навіть Магнуса Карлсена

Турецький шаховий вундеркінд Ягиз Каан Ердогмуш встановив нове історичне досягнення, ставши наймолодшим шахістом у світі, який подолав позначку в 2700 очок рейтингу ЕЛО. Про це повідомляє «Главком».

Унікальність досягнення

У віці 14 років він перевершив десятирічний рекорд китайського гросмейстера Вея І. Цей рубіж підкорився юнакові після впевненої перемоги над колишнім чемпіоном світу Веселіном Топаловим у межах матчу «Битва поколінь III». Завдяки цій звитязі Ердогмуш не лише увійшов до елітного клубу 2700, а й посів місце в тридцятці найкращих світового рейтингу ФІДЕ, випередивши таких елітних майстрів, як Теймур Раджабов та Нодірбек Якуббоєв.

Дорога до 2700

Феноменальний шлях турка вражає своєю швидкістю. Зокрема, він здобув звання гросмейстера у 12 років, а позначку 2600 очок перетнув уже в 13, ставши рекордсменом за рейтингом у всіх вікових категоріях до 15 років. Наразі його підготовкою займається колишній другий номер світового рейтингу Шахріяр Мамедьяров, який ставить перед учнем амбітну мету – стати першим гравцем в історії з рейтингом 2900. Сам Ердогмуш після тріумфу над Топаловим зазначив, що досягнення 2700 було його давньою мрією, а наступною великою ціллю він бачить позначку 2800, хоча й усвідомлює потребу в колосальній праці.

Успіхи юного таланту підтримує турецький мільярдер Еврен Учок, що дозволяє Ердогмушу мати можливість співпрацювати з найкращими тренерами та брати участь у турнірах найвищого рівня. Уже на початку травня на вундеркінда чекає нове випробування на турнірі TePe Sigeman у Швеції, де він зустрінеться за дошкою з Магнусом Карлсеном. До слова, сам Карлсен уже встиг публічно визнати Ердогмуша найкращим 14-річним гравцем, якого коли-небудь бачив світ, що робить його одним із найперспективніших претендентів на майбутню шахову корону.

