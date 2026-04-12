Вибори в Угорщині: з'явилися перші офіційні результати

glavcom.ua
Надія Карбунар
Петер Мадяр проводить прес-конференцію після закриття виборчих дільниць
фото: Telex

За попередніми даними, перемагає опозиційна партія «Тиса»

 

Угорська виборча комісія опрацювала 21,5% голосів виборців. Згідно цих попередніх даних перемагає опозиційна партія «Тиса». Про це повідомляє «Главком».

Так, за партійними списками поки що перемагає блок «Фідес». Хоча вони набирають меншу кількість голосів виборців (41,99%), отримують більше депутатських мандатів (49). Натомість опозиційна «Тиса», маючи 49,43% голосів виборців, бере лише 36 мандатів. Ще 8 мандатів отримує рух «Наша батьківщина», який набрав 6,1% голосів.

Однак в одномандатних мажоритарних округах ситуація інша. Там «Тиса» бере 92 мандати, а провладний блок «Фідес» – лише 13. Інші партії не беруть жодного мажоритарного округа.

Таким чином, попередньо за результатами опрацювання 21% голосів виборців результати виглядають наступним чином:

  • «Тиса» –128 депутатських місць із 199;
  • «Фідес» – 62 депутатських місця;
  • Рух «Наша батьківщина» – 8 місць.

Нагадаємо, в Угорщині закрилися дільниці для голосування на парламентських виборах. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос. 

Також угорська організація «Чисті вибори» від неурядової Спілки громадянських свобод повідомила, що на деяких дільницях помітили порушення під час парламентських виборів.

Читайте також:

Читайте також

Гроші, які вилучила Угорщина в Ощадбанку
Ощадбанк відреагував на «нові докази» Угорщини у справі українських інкасаторів
8 квiтня, 16:35
Айвазовська пояснила, що громадяни за кордоном зможуть вказати своє місце перебування, після чого ЦВК визначатиме, де відкривати дільниці
Електронне голосування? Стало відомо, які способи волевиявлення розглядає робоча група з підготовки перших повоєнних виборів
7 квiтня, 16:25
Джей Ді Венс разом із дружиною Ушею прибули до Будапешта
Венс приїхав до Орбана напередодні виборів в Угорщині (фото)
7 квiтня, 12:43
Віктор Орбан сподівається, що публічні атаки на Україну допоможуть перемогти на майбутніх виборах
МЗС України запустило цілодобове радіо у відповідь на звинувачення соратників Орбана
2 квiтня, 16:25
Віктор Орбан заявив, що айтівець «зізнався у тому, що його завербували українці»
Орбан вигадав новий шпигунський скандал, щоб звинуватити у цьому Україну
29 березня, 15:19
Віктор Орбан
Вето Орбана: як ЄС може розблокувати кредит для Києва?
24 березня, 19:15
Угорщині висловили зауваження через російську мову прикордонників
Військовий та поет поскаржився на російську мову серед угорських прикордонників: чим закінчилася історія
19 березня, 12:25
Адміністрація президента США активно підтримує Віктора Орбана на майбутніх виборах
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
18 березня, 21:10
Наразі у пункті пропуску відсутнє електропостачання
На кордоні з Угорщиною призупинив роботу один з пунктів пропуску
13 березня, 18:08

Політика

Вибори в Угорщині: як поразка Орбана вплине на війну в Україні – Reuters
Вибори в Угорщині: як поразка Орбана вплине на війну в Україні – Reuters
«Угорщина обрала Європу». Урсула фон дер Ляєн про результати виборів
«Угорщина обрала Європу». Урсула фон дер Ляєн про результати виборів
Макрон привітав Мадяра з перемогою на виборах
Макрон привітав Мадяра з перемогою на виборах
Орбан визнав поразку на парламентських виборах в Угорщині
Орбан визнав поразку на парламентських виборах в Угорщині
Вибори в Угорщині. Орбан привітав Мадяра з перемогою – заява лідера опозиції
Вибори в Угорщині. Орбан привітав Мадяра з перемогою – заява лідера опозиції
Вибори в Угорщині: з'явилися перші офіційні результати
Вибори в Угорщині: з'явилися перші офіційні результати

Новини

Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Сьогодні, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
