Вибори в Угорщині: з'явилися перші офіційні результати

За попередніми даними, перемагає опозиційна партія «Тиса»

Угорська виборча комісія опрацювала 21,5% голосів виборців. Згідно цих попередніх даних перемагає опозиційна партія «Тиса». Про це повідомляє «Главком».

Так, за партійними списками поки що перемагає блок «Фідес». Хоча вони набирають меншу кількість голосів виборців (41,99%), отримують більше депутатських мандатів (49). Натомість опозиційна «Тиса», маючи 49,43% голосів виборців, бере лише 36 мандатів. Ще 8 мандатів отримує рух «Наша батьківщина», який набрав 6,1% голосів.

Однак в одномандатних мажоритарних округах ситуація інша. Там «Тиса» бере 92 мандати, а провладний блок «Фідес» – лише 13. Інші партії не беруть жодного мажоритарного округа.

Таким чином, попередньо за результатами опрацювання 21% голосів виборців результати виглядають наступним чином:

«Тиса» –128 депутатських місць із 199;

«Фідес» – 62 депутатських місця;

Рух «Наша батьківщина» – 8 місць.

Нагадаємо, в Угорщині закрилися дільниці для голосування на парламентських виборах. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Також угорська організація «Чисті вибори» від неурядової Спілки громадянських свобод повідомила, що на деяких дільницях помітили порушення під час парламентських виборів.