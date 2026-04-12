В Угорщині закрилися виборчі дільниці, явка досягла рекордно високого рівня

Після 16 років при владі угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан може її втратити

В Угорщині закрилися дільниці для голосування на парламентських виборах. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telex.

Як пише видання, голосування завершилося о 19:00 (о 20:00 за київським часом, – ред.) на 10 047 виборчих дільницях, які розташовані в 3154 населених пунктах по всій країні і в 23 районах Будапешта.

Водночас люди, які бажають проголосувати і продовжували стояти в черзі, все ще можуть віддати свій голос.

Тим часом у Національній виборчій комісії опублікували дані, згідно з якими, явка станом на 18:30 склала 77,80%. Це означає, що на виборах проголосували 5,856 млн осіб.

Telex зазначає, що абсолютний рекорд 2002 року було побито всього за дві години до закриття виборчих дільниць. Так, до 17:00 проголосували вже понад 74% виборців (5,5 млн осіб). Раніше у 2022 році, явка на вибори до 18:30 становила 67,8% виборців.

Парламентські вибори в Угорщині ознаменувалися неочікуваним демаршем всередині провладної верхівки. Міхай Секе-Тот, сільський голова громади Боча та багаторічний член правлячої партії «Фідес», відкрито заявив, що віддав свій голос за головного опонента Віктора Орбана – партію «Тиса».

Раніше повідомлялося, що згідно з останніми опитуваннями, опозиційна «Тиса» випереджає провладну партію на 7–9%.

Чинний прем'єр-міністр та очільник партії «Фідес» Віктор Орбан уже відвідав виборчу дільницю та віддав свій голос. Попри впевнену риторику попередніх років, цього разу атмосфера навколо його команди є напруженою.

Його головний опонент – Петер Мадяр, лідер опозиційної партії «Тиса», також уже проголосував. Мадяр, який стрімко увірвався в угорську політику, став уособленням прагнень до змін та європейського курсу країни.