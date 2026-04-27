Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лондонський марафон став володарем унікального досягнення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Лондонський марафон 2026 року став наймасштабнішим марафоном в історії світового спорту, встановивши новий рекорд Гіннеса за кількістю людей, які успішно подолали дистанцію. Про це повідомляє «Главком».

Лондонський марафон у 2026 році встановив світовий рекорд за кількістю фінішерів – дистанцію подолали 59 830 учасників. Це перевищило попереднє досягнення Нью-Йоркський марафон у 59 226 фінішерів у листопаді 2025 року й забезпечило забігу в Лондоні перше місце в історичному рейтингу та статус рекордсмена Книга рекордів Гіннеса.

Директор Книги рекордів Гіннеса Марк Мак-Кінлі офіційно підтвердив статус Officially Amazing для цьогорічного забігу. СЕО заходу Х'ю Брашер підкреслив, що така кількість людей, які змогли завершити дистанцію, є найкращим доказом інклюзивності та надихаючої сили марафону.

Цей рекорд є особливо значущим, оскільки він враховує не просто кількість людей, які вийшли на старт, а саме тих, хто успішно пробіг усі 42,195 км і отримав медаль. Організатори зазначають, що такий приплив учасників став можливим завдяки розширенню інфраструктури забігу та підтримці тисяч волонтерів, що дозволило Лондону випередити Нью-Йорк у цій багаторічній конкуренції за звання найбільшого марафону планети.

Нагадаємо, що вперше в історії марафон пробігли менш ніж за дві години. Кенійський бігун Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону 2026 року. Він став першим спортсменом у історії, який пробіг марафонську дистанцію менш ніж за 2 години – 1:59:30.

Друге місце ж посів ефіоп Йоміф Кеджелча, який також вибіг із двох годин. Його результат – 1:59:40. Попередній рекорд марафонський дистанцій належав Келвіну Кіптуму, який в 2023 році пробіг Чиказький марафон за 2:00:35.

Теги: марафон легка атлетика рекорд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua