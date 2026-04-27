Лондонський марафон став володарем унікального досягнення

Змагання отримали заповітну відзнаку

Лондонський марафон 2026 року став наймасштабнішим марафоном в історії світового спорту, встановивши новий рекорд Гіннеса за кількістю людей, які успішно подолали дистанцію. Про це повідомляє «Главком».

Новий історичний максимум

Лондонський марафон у 2026 році встановив світовий рекорд за кількістю фінішерів – дистанцію подолали 59 830 учасників. Це перевищило попереднє досягнення Нью-Йоркський марафон у 59 226 фінішерів у листопаді 2025 року й забезпечило забігу в Лондоні перше місце в історичному рейтингу та статус рекордсмена Книга рекордів Гіннеса.

Значення рекорду

Директор Книги рекордів Гіннеса Марк Мак-Кінлі офіційно підтвердив статус Officially Amazing для цьогорічного забігу. СЕО заходу Х'ю Брашер підкреслив, що така кількість людей, які змогли завершити дистанцію, є найкращим доказом інклюзивності та надихаючої сили марафону.

Цей рекорд є особливо значущим, оскільки він враховує не просто кількість людей, які вийшли на старт, а саме тих, хто успішно пробіг усі 42,195 км і отримав медаль. Організатори зазначають, що такий приплив учасників став можливим завдяки розширенню інфраструктури забігу та підтримці тисяч волонтерів, що дозволило Лондону випередити Нью-Йорк у цій багаторічній конкуренції за звання найбільшого марафону планети.

Нагадаємо, що вперше в історії марафон пробігли менш ніж за дві години. Кенійський бігун Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону 2026 року. Він став першим спортсменом у історії, який пробіг марафонську дистанцію менш ніж за 2 години – 1:59:30.

Друге місце ж посів ефіоп Йоміф Кеджелча, який також вибіг із двох годин. Його результат – 1:59:40. Попередній рекорд марафонський дистанцій належав Келвіну Кіптуму, який в 2023 році пробіг Чиказький марафон за 2:00:35.