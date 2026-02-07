Американські ковзанярки підкорили мережу виглядом змагальної форми від Кардаш'ян

Ворен і Маєрс не побоялися експериментів

Американські ковзанярки Сара Ворен та Ґрета Маєрс стали зірками соцмереж, продемонструвавши креативний підхід до своєї змагальної уніформи на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком».

Новий вигляд костюмів

Спортсменки опублікували відео, на якому вони позують у бікіні від бренду Skims, одягнених поверх тренувальних лосинів. «Трошки покреативили, щоб комплект був готовий до Зимових Ігор», – жартівливо підписала ролик Сара Ворен, викликавши хвилю обговорень про те, як мода від Кім Кардаш’ян з'являється у професійному спорті.

Про бренд Skims

Skims, заснований Кім Кардаш’ян у 2019 році, вже вчетверте стає офіційним партнером збірної США (після Токіо-2020, Пекіна-2022 та Парижа-2024). Хоча бренд не шиє парадну чи змагальну форму (це залишається за Ralph Lauren та Nike), він повністю забезпечує атлетів cпідньою білизною та шкарпетками, одягом для відпочинку та адаптивними лінійками для паралімпійців.

Сьогодні Skims оцінюється у понад $4 млрд і є символом інклюзивності, пропонуючи розмірну сітку від XXS до 4X та відтінки, що імітують різні тони шкіри. Для спортсменів це передусім комфорт у так звані «невидимі» моменти: під час перельотів, відновлення в Олімпійському селищі або сну.

Сама Кім Кардаш’ян зазначила, що для неї велика честь підтримувати атлетів: «Ця колекція вшановує мужність і досконалість. Я пишаюся тим, що Skims допомагає спортсменам почуватися впевнено на шляху до золота».

Інші спортсменки в одязі від Skims

Для просування лімітованої олімпійської колекції 2026 року Skims залучив головних зірок американської збірної. На офіційному сайті бренду та в рекламних кампаніях позувала фігуристка Меддісон Чок – триразова чемпіонка світу та олімпійська чемпіонка у танцях на льоду, яка в Мілані вважається головною претенденткою на золото в танцях на льоду зі своїм чоловіком Еваном Бейтсом. Іншою відомою моделлю Кейша Лав – титулована бобслеїстка, призерка Кубків світу, яка уособлює силу та атлетизм нової колекції. Крім них, у зйомках взяла участь лижниця-паралімпійка Дані Аравіч.



Нагадаємо, що ексросійська ковзанярка пропустить Олімпіаду-2026 через відмову їй у наданні громадянства. Титулована ексросійська ковзанярка Софія Торуп, раніше відома під прізвищем Просвірнова, офіційно пропустить Зимові Олімпійські Ігри-2026 в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.