Беленюк пояснив, чому вирішив дебютувати в ММА у 35 років

Жан Беленюк збирається відновити спортивну кар’єру
фото: AP

Олімпійський чемпіон з боротьби спробує сили в іншому виді спорту

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк розповів, чому вирішив офіційно розпочати кар'єру у змішаних єдиноборствах (ММА). Про це повідомляє «Главком» з посилання на «Чемпіон».

Дебют Беленюка в ММА: що відомо

Перший поєдинок Беленюка в ММА відбудеться 11 липня у київському Палаці спорту. Опонентом 35-річного українця стане досвідчений Хаїм Гозалі з Ізраїлю, який тривалий час виступав у престижному промоушені Bellator, а свій останній поєдинок провів навесні 2025 року на турнірі у форматі без рукавичок.

Бійцівський вечір за участі Беленюка відбудеться під егідою нової ліги – Arena, президентом якої є колишній боєць UFC Людвік Шолінян. Окрім олімпійського чемпіона, цього вечора свій шлях у ММА розпочне ще один призер Олімпіади-2020 у греко-римській боротьбі – Парвіз Насібов.

Що сказав Беленюк

«Розмови точилися достатньо давно щодо того, чи буду я себе випробовувати в цьому виді спорту. Чесно кажучи, я сам вагався достатньо довго, але знайшлися однодумці. У мене зараз стало більше часу після боротьби, щоб приділяти його цьому: поставити ударну техніку, боротьбу – саме з точки зору бойових мистецтв. Тож я почав тренуватися, готуватися, і сталося так, що з'явилася пропозиція від людей-ентузіастів, які попри війну планують розвивати цей спорт в Україні. Тому вирішив спробувати.

Багато хто закінчує у 35 років, а ми навпаки. Справа в тому, що зараз з новітніми технологіями, відповідним підходом до харчування та всякими речами на кшталт біохакінгу... Важко порівнювати різних спортсменів. Все залежить від того, в якому стані ти, твій організм, мотивація. Ми знаємо такого боксера, як Бернард Хопкінс, до прикладу, який боксував на найвищому рівні до 51 року. І найцікавіше те, що він робив це у середній вазі, де шалена конкуренція.

Спочатку треба зрозуміти свій потенціал у цьому виді спорту. І будемо дивитися. Тобто я людина, яка адекватно відчуває свій потенціал. Я не буду займатися шапкозакиданнями, мовляв, завтра ми будемо боксувати за пояс чемпіона світу у моїй ваговій категорії на рівні UFC. Будемо дивитися, тверезо оцінювати свої шанси. Якщо бачитимемо потенціал, то будемо крокувати до цілей, які ставитимемо перед собою», – розповів Беленюк.

Нагадаємо, раніше  Беленюк потрапив до складу збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік. У документі зазначили заплановані на цей сезон результати українця. Він повинен потрапити до п'ятірок чемпіонатів світу та Європи та трійок Чемпіонату та Кубку України.

До слова, олімпійський призер Насібов оцінив можливість повернення Беленюка до змагань.

