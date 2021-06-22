Інтерес України на Євро. Прогноз на матч Хорватія – Шотландія

Команду Андрія Шевченка в грі аутсайдерів групи D влаштує нічия

Збірна України поступилася Австрії – 0:1 і тепер чекає на результати конкурентів з інших груп. До 1/8 фіналу вона може потрапити як одна з чотирьох команд, які займуть треті місця в своїх квартетах. Одними з команд, які ризикують не потрапити в плей-оф, є аутсайдери групи D Хорватія та Шотландія. Обидві збірні набрали по одному очку в двох турах і в разі, якщо 22 червня вони зіграють між собою внічию, то залишать турнір. В такому разі до 1/8 фіналу вийде команда Андрія Шевченка, адже вона стоятиме вище хорватів і шотландців і випереджає третю команду групи В Фінляндію.

Перемога будь-якої збірної в протистоянні Хорватія – Шотландія українців не влаштує.

На папері фаворитами є хорвати. На останньому чемпіонаті світу вони здобули срібні нагороди, і команда в них складена з більш досвідчених футболістів. Проте на цьому турнірі в них не все виходить. Поступилися Англії, а в грі з Чехією вигризли нічию.

Шотландці, в свою чергу, відібрали очко в англійців, і поступилися чехам. Виходячи з цих результатів, шанси на продовження боротьби на турнірі в суперників рівні. Тут, щоправда, є один нюанс. Хорвати дуже погано грають саме проти шотландців. Суперники провели між собою п’ять зустрічей, у яких дві перемоги здобула команда з туманного Альбіону, ще три зустрічі завершилися внічию.

З огляду на це, гра буде дуже важкою. Перевага в грі, ймовірно, буде на боці віце-чемпіонів світу, проте й шотландці шанси матимуть. Наш прогноз – нічия.