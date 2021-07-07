Англія – Данія: найкращий захист проти потужної атаки

Сьогодні в Лондоні визначиться другий фіналіст чемпіонату Європи

Сьомого червня визначиться другий фіналіст чемпіонату Європи. Збірна Англії, яка не пропустила на турнірі жодного м'яча, на рідному «Вемблі» прийматиме грозу авторитетів Данію. Перевага на боці господарів вирішальних матчів. В чвертьфінальній зустрічі проти України тренер Гарет Саутгейт зробив аж п'ять замін і дав змогу відчути ритм Євро резервістам. Данія, в свою чергу, не зможе розраховувати на Крістіана Еріксена. Але й без нього команда впевнено дійшла до півфіналу. А як перемагати на «Вемблі» вона знає з осені минулого року.

«Ми відчуваємо, що з кожним матчем додаємо. Між найпершою грою і поєдинком з Україною є величезна різниця. Шлях Данії на турнірі дуже надихає. Вони постійно доводять, що є топовою командою. За рейтингом вони стоять вище за всіх, з ким нам довелося грати на Євро. Це сильна команда з відмінними лідерами і великим досвідом», – розповів перед матчем найкращий гравець останніх матчів за участю англійців Гарі Магуайр.

Данцям доведеться боротися не лише з футболістами, а й з уболівальниками, адже прихильників їхньої команди на стадіоні майже не буде. Але вони до цього готові.

«Перед початком Євро у нас була мета повернутися на «Вемблі». Вона здійснилася. Цей матч буде наче на полі суперника. Але у цьому є свій шарм. Прикро, що будуть лише англійські вболівальники. Тому доведеться зробити так, щоб вони замовкли», – каже Каспер Дольберг, нападник збірної Данії.

Гра Англія – Данія розпочнеться о 22:00. Де дивитися.