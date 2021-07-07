Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро Англія – Данія

В останньому матчі між Англією і Данією перемогли скандинави

Сьогодні, 7 липня, визначиться другий фіналіст континентальної першості

Лондонський «Вемблі» прийме другий матч за добу. Слідом за протистоянням між Італією та Іспанією, які визначили найсильнішого 6 липня, за вихід у фінал Євро-2020 поборються збірні Англії та Данії.

Востаннє команди зустрічалися між собою минулої осені в Лізі націй. У Копенгагені була зафіксована нічия (0:0), а в Лондоні гості здобули перемогу з мінімальним рахунком завдяки реалізованому в першому таймі пенальті (1:0).

На нинішньому турнірі підопічні Гарета Саутгейта впевнено йдуть по турнірній сітці. Британці ще не пропустили жодного м'яча. А ось команда Каспера Х'юлманна після двох поразок на старті групового турніру заскочила в «останній вагон» плей-оф завдяки перемозі над Росією.

Букмекери бачать фаворитом господарів. На перемогу підопічних Гарета Саутгейта в основний час ставки приймають з коефіцієнтом 1,74, на нічию дають – 3,65, на перемогу скандинавів – 5,50.

Матч покажуть телеканали «Україна» і «Футбол 1». Початок трансляції – о 22:00.

В першій грі 1/2 фіналу Італія в неймовірному матчі стала першим фіналістом Євро.