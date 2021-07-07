  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро Англія – Данія

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В останньому матчі між Англією і Данією перемогли скандинави - Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро Англія – Данія
    В останньому матчі між Англією і Данією перемогли скандинави
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні, 7 липня, визначиться другий фіналіст континентальної першості

    Лондонський «Вемблі» прийме другий матч за добу. Слідом за протистоянням між Італією та Іспанією, які визначили найсильнішого 6 липня, за вихід у фінал Євро-2020 поборються збірні Англії та Данії.

    Востаннє команди зустрічалися між собою минулої осені в Лізі націй. У Копенгагені була зафіксована нічия (0:0), а в Лондоні гості здобули перемогу з мінімальним рахунком завдяки реалізованому в першому таймі пенальті (1:0).

    На нинішньому турнірі підопічні Гарета Саутгейта впевнено йдуть по турнірній сітці. Британці ще не пропустили жодного м'яча. А ось команда Каспера Х'юлманна після двох поразок на старті групового турніру заскочила в «останній вагон» плей-оф завдяки перемозі над Росією.

    Букмекери бачать фаворитом господарів. На перемогу підопічних Гарета Саутгейта в основний час ставки приймають з коефіцієнтом 1,74, на нічию дають – 3,65, на перемогу скандинавів – 5,50.

    Матч покажуть телеканали «Україна» і «Футбол 1». Початок трансляції – о 22:00.

    В першій грі 1/2 фіналу Італія в неймовірному матчі стала першим фіналістом Євро.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро Англія – Данія