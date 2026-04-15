Останній танець Салаха. «Ліверпуль» вилетів від ПСЖ у Лізі чемпіонів

Англійський клуб не відігрався проти ПСЖ

У вівторок, 14 квітня, центральним поєдинком перших чвертьфіналів Ліги чемпіонів став матч «Ліверпуля» і ПСЖ. Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі перед матчем, після очної зустрічі минулого тижня «Ліверпуль» підняв настрій перемогою в АПЛ, де вдома обіграв «Фулгем» (2:0). Голами відзначилися Нгумоха та Салах, що дозволило «червоним» закріпитися на п’ятому місці. Натомість ПСЖ після перемоги над «мерсисайдцями» отримав тиждень відпочинку.

У «Ліверпуля» в лазареті залишаються Аліссон, Бредлі та Ендо, а участь Джонса під питанням. У ПСЖ відсутній лише Руїс. Водночас чимало гравців обох команд ризикують пропустити наступний матч через дискваліфікацію: у парижан це Мендеш і Кварацхелія, тоді як у «Ліверпуля» список ширший – ван Дейк, Бредлі, Гравенберх, Джонс і Мак Аллістер.

Хід матчу

Перший тайм пройшов у доволі рівній боротьбі з невеликою перевагою господарів. «Ліверпуль» виглядав активніше в атаці та створив кілька хороших моментів. Зокрема, Мілош Керкез мав чудову нагоду відкрити рахунок з близької відстані, але Сафонов парирував удар. У складі парижан найнебезпечнішим був Усман Дембеле, який мав шанс після передачі у штрафний, але пробив вище воріт. Загалом команди діяли обережно, не ризикуючи надмірно, тому на перерву пішли без голів.

Другий тайм почався з більш активних дій «Ліверпуля», але відкрити рахунок англійцям не вдалося. Хоча така можливість у них була, адже спочатку арбітр призначив пенальті у ворота ПСЖ після фолу Вілліана Пачо, однак після перегляду VAR рішення було скасовано. Парижани скористалися цим скасуванням максимально ефективно, коли на 72-й хвилині Хвіча Кварацхелія тонко віддав під удар Дембеле, і той точно пробив у нижній кут. Пропущений м’яч змусив «Ліверпуль» розкриватися, але скористатися цим шансом господарі не змогли, і Сафонов ще раз виручив після небезпечного удару.

У компенсований час ПСЖ остаточно зняв усі питання: Бредлі Барколя віддав гольову передачу на Дембеле, який оформив дубль і встановив фінальний рахунок 0:2. У підсумку чинні переможці Ліги чемпіонів продовжили свою домінацію на євроарені, вийшовши до п'ятого півфіналу за останні сім років. Натомість для «Ліверпуля» шлях завершився, що значить, що у багаторічної зірки команди Мохамеда Салаха не буде можливості додати ще один престижний трофей до своєї колекції під час виступів за «Ліверпуль», адже єгиптянин йде з клубу після важкого сезону.

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Другий матч

«Ліверпуль» – ПСЖ 0:2 (за сумою двох матчів 0:4)

Голи: Дембеле (72, 90+1)

Що далі?

Півфінальний поєдинок, на противагу чвертьфінальному, не має бути для французької команди настільки легкою прогулянкою, принаймні на папері. І з «Реалом», і з «Баварією» у ПСЖ виникали труднощі в різні роки у Лізі чемпіонів, тому боротьба за фінал має вийти набагато цікавішою та драматичнішою.

Нагадаємо, що ПСЖ не залишить росіянина основним голкіпером на новий сезон.