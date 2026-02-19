В обхід дедлайну: юніорів з Росії можуть допустити до ЧС з керлінгу

Російська сторона суттєво тисне на Міжнародну федерацію керлінгу

Наприкінці січня 2026 року Всесвітньої федерації керлінгу ухвалила рішення повернути до змагань юніорські команди Росії та Білорусі попри порушення правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовське медіа «Альфа».

Деталі допуску до змагань росіян

Міжнародна федерація не просто допустила атлетів віком до 21 року, а й зробила це в обхід власних дедлайнів та попередніх домовленостей. Особливого резонансу додає той факт, що за повідомленнями російських державних ЗМІ, повернення відбудеться «з прапором і гімном», хоча офіційне повідомлення World Curling від 30 січня ці деталі делікатно оминуло.

Одним із найбільш суперечливих моментів є допуск російської пари до Чемпіонату світу серед юніорів у змішаних парах, що пройде в Едмонтоні з 5 до 10 травня 2026 року. Офіційний термін подання заявок на цей турнір закінчився 31 грудня 2025 року. На ту дату Росія та Білорусь все ще перебували під офіційним відстороненням. Таким чином, World Curling фактично відкрила «задні двері», прийнявши заявку від федерацій, які на момент закінчення реєстрації не мали права на участь, що ставить під сумнів справедливість та рівність умов для всіх членів організації.

Відмова від принципової позиції World Curling

Ще у жовтні 2025 року Всесвітня рада зафіксувала протокол, згідно з яким питання повернення росіян вважалося нетерміновим і мало бути розглянуте лише навесні 2026 року в Женеві після консультацій з усіма асоціаціями. Проте вже в січні ситуація різко змінилася. Експерти пов'язують цей поспіх із публічним тиском президента Федерації керлінгу Росії Дмітрія Свіщєва, який погрожував позовами до Спортивного арбітражного суду, що неодноразово використовувалося росіянами на дорослому рівні. Примітно, що Свіщєв є депутатом Держдуми РФ і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та Великої Британії.

World Curling виправдовує допуск юніорів тезою МОК про те, що молоді спортсмени не повинні нести відповідальність за дії своїх урядів. Однак категорія «юніори» у керлінгу включає осіб до 21 року, тобто повнолітніх громадян, які несуть відповідальність, мають усвідомлення своїх дій та можуть бути частиною державної пропаганди. Наразі Україна активно намагається заблокувати участь росіян у травневому Чемпіонаті світу, а питання допуску дорослих команд РФ залишається відкритим до квітневих засідань у Женеві.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відреагував на допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади 2026.