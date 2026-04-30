Російські спортсмени отримали понад 300 допінгових санкцій після розслідування WADA

Багаторічне виявлення системи застосування допінгу в Росії підійшло до завершення

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) оголосило про завершення масштабного розслідування державної допінгової програми в Росії, відомого як «Операція LIMS». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Результати «операції»

Президент WADA Вітольд Банька назвав цю перевірку найуспішнішим розслідуванням в історії боротьби з допінгом. За результатами масштабного розслідування, відомого як «Операція LIMS», було накладено загалом 302 санкції. Покарання отримав 291 російський атлет, причому 11 із них були піддані санкціям двічі за окремі порушення. Загалом випадки вживання допінгу виявили у 22 видах спорту, серед яких найбільша кількість порушень зафіксована у важкій атлетиці (107 випадків) та легкій атлетиці (93 випадки). Санкції накладали 23 різні антидопінгові організації, а ще 4 справи наразі очікують на остаточне рішення.

Основа справи та статус РУСАДА

Розслідування базувалося на даних і пробах, вилучених із системи управління лабораторною інформацією Московської антидопінгової лабораторії у 2019 році. Тоді фахівцям вдалося отримати 24 терабайти даних, що дало змогу виявити інституціоналізовану схему вживання допінгу в російському спорті.

Вітольд Банька наголосив, що рішення про умовне відновлення статусу Російського антидопінгового агентства у 2018 році, попри жорстку критику, було стратегічно правильним, оскільки без нього WADA ніколи не отримало б доступу до важливих доказів у Москві.

На сьогодні РУСАДА залишається в статусі такої, що не відповідає всесвітньому кодексу. Повне відновлення прав російського агентства наразі неможливе через нездатність провести аудит у Росії у зв’язку з поточною геополітичною ситуацією.

