Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російські спортсмени отримали понад 300 допінгових санкцій після розслідування WADA

Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Росія досі отримує відсторонення від змагань та втрачає медалі турнірів багаторічної давності
фото: Reuters

Багаторічне виявлення системи застосування допінгу в Росії підійшло до завершення

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) оголосило про завершення масштабного розслідування державної допінгової програми в Росії, відомого як «Операція LIMS». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Результати «операції»

Президент WADA Вітольд Банька назвав цю перевірку найуспішнішим розслідуванням в історії боротьби з допінгом. За результатами масштабного розслідування, відомого як «Операція LIMS», було накладено загалом 302 санкції. Покарання отримав 291 російський атлет, причому 11 із них були піддані санкціям двічі за окремі порушення. Загалом випадки вживання допінгу виявили у 22 видах спорту, серед яких найбільша кількість порушень зафіксована у важкій атлетиці (107 випадків) та легкій атлетиці (93 випадки). Санкції накладали 23 різні антидопінгові організації, а ще 4 справи наразі очікують на остаточне рішення.

Основа справи та статус РУСАДА

Розслідування базувалося на даних і пробах, вилучених із системи управління лабораторною інформацією Московської антидопінгової лабораторії у 2019 році. Тоді фахівцям вдалося отримати 24 терабайти даних, що дало змогу виявити інституціоналізовану схему вживання допінгу в російському спорті.

Вітольд Банька наголосив, що рішення про умовне відновлення статусу Російського антидопінгового агентства у 2018 році, попри жорстку критику, було стратегічно правильним, оскільки без нього WADA ніколи не отримало б доступу до важливих доказів у Москві.

На сьогодні РУСАДА залишається в статусі такої, що не відповідає всесвітньому кодексу. Повне відновлення прав російського агентства наразі неможливе через нездатність провести аудит у Росії у зв’язку з поточною геополітичною ситуацією. 

Нагадаємо, що Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) відповіла на запит «Главкома» щодо ймовірної причетності ФСБ до допінгової програми у Росії.

Теги: санкції російські спортсмени розслідування РУСАДА Вітольд Банька WADA допінг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Leleka зробила кавер на хіт Євробачення-2025: як відреагували фанати?
«Реал» запропонував ексхавбеку посаду спортивного директора – інсайдер
Російські спортсмени отримали понад 300 допінгових санкцій після розслідування WADA
Світоліна втрималась у топ-10 світового рейтингу WTA завдяки Костюк
«Інтер» поверне на батьківщину італійця з чемпіонату Англії – ЗМІ
Чи справедливо «Шахтар» отримав пенальті в матчі з «Зорею»? Заява УАФ
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua