Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Арсенал» – «Спортінг». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Арсенал» – «Спортінг». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Каноніри» вирвали перемогу на виїзді
фото: Reuters

Розповідаємо про другий поєдинок середи в головному єврокубку

Сьогодні, 15 квітня 2026 року, лондонський «Арсенал» на арені «Емірейтс» зустрінеться з лісабонським «Спортінгом» у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Арсенал» – «Спортінг»

Шанси «канонірів» на 15:45 15 квітня виглядають значно привабливішими, переконані фахівці GGBET. На перемогу лондонців запропоновано коефіцієнт 1,56. Натомість на звитягу португальського гранда виставлено кеф 6,10. Нічия за підсумком 90 хвилин оцінена балом 4,39. Ще показовіша ситуація з путівкою у наступний раунд. На прохід «Арсенала» в півфінал закладено коефіцієнт 1,09. Зате на місце в четвірці для «Спортінга» виставлено кеф 8,34. Тим часом на тотал більше 4,0 запропоновано бал 4,95.

Передматчевий стан команд

Втрати англійського гранда перед другим поєдинком серйозніші. Мікелю Артеті в цей вечір гарантовано не допоможе півзахисник Меріно. А от оборонці Тімбер і Калафйорі, хавбеки Райс і Едегор та крайній нападник Сака – під питанням. Тим часом у «левів» повернеться після дискваліфікації півзахисник Юльманн. Нападники Йоаннідіс, Сантуш і Гільєрме залишаються в лазареті «Спортінга».

У суботу португальський гранд оформив мінімальну перемогу над Ештрелою у Прімейрі. Єдиний гол оформив хавбек Браганса. Тож лісабонці продовжили переслідування «Порту» нагорі турнірної таблиці національного чемпіонату. Наразі відставання «Спортінга» складає п'ять пунктів, але в левів ще залишається матч у запасі. Натомість «Арсенал» зазнав несподіваної поразки в Прем'єр-лізі, поступившись «Борнмуту» (1:2) на власному полі. Лондонці пропустили першими, але форвард Йокерес зрівняв рахунок із пенальті. Та втримати бодай нічию «каноніри» не зуміли, тож тепер на вершині наздоганяють їх.

Історія очних зустрічей

Перший матч команд минулого вівторка вийшов украй напруженим і драматичним. Гол нападника лондонців Гаверца в доданий арбітром час ощасливив одних і розчарував інших. Утім, цей забитий м'яч ще й підтвердив перевагу «Арсенала» над лісабонцями в загальному протистоянні. «Каноніри» програли лише один поєдинок «Спортінгу», та й той у серії пенальті в 1/8 фіналу Ліги Європи 2022/23.

Загалом же «Арсенал» оформив чотири перемоги над левами. Ще три поєдинки завершилися внічию, зокрема двічі мирові були нульовими. Цілком у дусі підопічних Артети. Хоча на цей момент забитих м'ячів у протистоянні в лондонців фактично вдвічі більше за «Спортінг» (16:9). З чинних футболістів обох команд найкращими бомбардирами протистояння залишаються той же Гаверц і центрбек лісабонців Інасіу. Обидва відзначилися двічі.

Де дивитися матч «Арсенал» – «Спортінг»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Теги: ФК Арсенал (Лондон) ФК «Спортінґ» (Лісабон) Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну