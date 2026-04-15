«Арсенал» – «Спортінг». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Розповідаємо про другий поєдинок середи в головному єврокубку

Сьогодні, 15 квітня 2026 року, лондонський «Арсенал» на арені «Емірейтс» зустрінеться з лісабонським «Спортінгом» у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Арсенал» – «Спортінг»

Шанси «канонірів» на 15:45 15 квітня виглядають значно привабливішими, переконані фахівці GGBET. На перемогу лондонців запропоновано коефіцієнт 1,56. Натомість на звитягу португальського гранда виставлено кеф 6,10. Нічия за підсумком 90 хвилин оцінена балом 4,39. Ще показовіша ситуація з путівкою у наступний раунд. На прохід «Арсенала» в півфінал закладено коефіцієнт 1,09. Зате на місце в четвірці для «Спортінга» виставлено кеф 8,34. Тим часом на тотал більше 4,0 запропоновано бал 4,95.

Передматчевий стан команд

Втрати англійського гранда перед другим поєдинком серйозніші. Мікелю Артеті в цей вечір гарантовано не допоможе півзахисник Меріно. А от оборонці Тімбер і Калафйорі, хавбеки Райс і Едегор та крайній нападник Сака – під питанням. Тим часом у «левів» повернеться після дискваліфікації півзахисник Юльманн. Нападники Йоаннідіс, Сантуш і Гільєрме залишаються в лазареті «Спортінга».

У суботу португальський гранд оформив мінімальну перемогу над Ештрелою у Прімейрі. Єдиний гол оформив хавбек Браганса. Тож лісабонці продовжили переслідування «Порту» нагорі турнірної таблиці національного чемпіонату. Наразі відставання «Спортінга» складає п'ять пунктів, але в левів ще залишається матч у запасі. Натомість «Арсенал» зазнав несподіваної поразки в Прем'єр-лізі, поступившись «Борнмуту» (1:2) на власному полі. Лондонці пропустили першими, але форвард Йокерес зрівняв рахунок із пенальті. Та втримати бодай нічию «каноніри» не зуміли, тож тепер на вершині наздоганяють їх.

Історія очних зустрічей

Перший матч команд минулого вівторка вийшов украй напруженим і драматичним. Гол нападника лондонців Гаверца в доданий арбітром час ощасливив одних і розчарував інших. Утім, цей забитий м'яч ще й підтвердив перевагу «Арсенала» над лісабонцями в загальному протистоянні. «Каноніри» програли лише один поєдинок «Спортінгу», та й той у серії пенальті в 1/8 фіналу Ліги Європи 2022/23.

Загалом же «Арсенал» оформив чотири перемоги над левами. Ще три поєдинки завершилися внічию, зокрема двічі мирові були нульовими. Цілком у дусі підопічних Артети. Хоча на цей момент забитих м'ячів у протистоянні в лондонців фактично вдвічі більше за «Спортінг» (16:9). З чинних футболістів обох команд найкращими бомбардирами протистояння залишаються той же Гаверц і центрбек лісабонців Інасіу. Обидва відзначилися двічі.

Де дивитися матч «Арсенал» – «Спортінг»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».