Українці допомогли «Жироні» здобути розгромну перемогу в Ла Лізі

Тричі забивши у ворота, Довбик став лідером у рейтингу найкращих бомбардирів Ла Ліги

Українські футболісти Віктор Циганков та Артем Довбик взяли участь у розгромній перемозі «Жирони» над «Гранадою» в останньому турі чемпіонату Іспанії, забивши п'ять голів. Довбик оформив хет-трик, а Циганков – дубль.

Автором першої результативної дії став Циганков. На 30-й хвилині українець виконав подачу з лівого флангу на захисника Еріка Гарсію, який переправив м'яча головою в сітку.

Через три хвилини «Жирона» подвоїла рахунок – відзначився Циганков. Рахунок 3:0 до кінця першого тайму зробив Артем Довбик, реалізувавши пенальті.

На початку другого тайму Довбик відзначився вдруге, але гол українця скасували через офсайд. Натомість взяття воріт Віктора Циганкова на 54-й хвилині зарахували – український півзахисник оформив дубль. Одразу після забитого м'яча Циганков залишив поле, а Довбик залишився.

Довбик зміг зробити дубль на 75-й хвилині, пробивши повз голкіпера «Гранади». Через три хвилини українець додав до дубля асист: віддав результативну передачу на форварда Крістіана Стуані. У компенсований час Артем Довбик вийшов у лідери бомбардирської гонки. «Жирона» заробила право на пенальті – реалізував українець.

Таким чином матч «Жирона» – «Гранада» закінчився розгромною перемогою команди українців з рахунком 7:0. «Жирона» фінішувала на 3-й позиції та вперше у своїй історії зіграє у Лізі чемпіонів.

Загалом Артем Довбик провів у цьому сезоні Ла Ліги 36 матчів, забив 24 мʼячі та віддав 9 результативних передач. На рахунку Віктора Циганкова 30 поєдинків, 8 голів і 7 асистів.

Завдяки хет-трику Довбик знову став лідером у рейтингу найкращих бомбардирів Ла Ліги. Українець випереджає Александера Серлота на один гол, проте у норвежця ще матч у запасі.