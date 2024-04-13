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Артем Довбик вийшов на перше місце серед бомбардирів чемпіонату Іспанії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Артем Довбик вийшов на перше місце серед бомбардирів чемпіонату Іспанії
Український форвард показує вражаючу результативність
фото: Girona FC

Український футболіст вже забив 17 голів у Прімері

Форвард «Жирони» Артем Довбик вийшов у проміжні лідери бомбардирської гонки чемпіонату Іспанії. Сталося це за підсумками матчу проти «Атлетіко». Перший тайм розпочався зі швидкого гола Довбика. На четвертій хвилині матчу форвард отримав передачу від Яна Коуту і відкрив рахунок у поєдинку, пише Суспільне.

На матч проти «Атлетіко», що посідає четверте місце в турнірній таблиці, Довбик вийшов у стартовому складі. Натомість інший українець, Віктор Циганков, пропустив поєдинок через ушкодження гомілки.

Не дивлячись на швидкий гол, команда Довбика зрештою пропустила тричі і програла матч.

У першому колі протистояння «Жирона» – «Атлетіко» завершилось перемогою команди українців 4:3. Циганков тоді також пропустив матч через м’язову контузію. А Довбик відзначився однією результативною дією – віддав гольову передачу на Дейлі Блінда.

Нагадаємо, раніше Довбик став першим українським футболістом за останні 18 років, який забив понад 15 голів за сезон в одному з п'яти європейських топчемпіонатів.

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Теги: Артем Довбик Іспанія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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