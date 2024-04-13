Артем Довбик вийшов на перше місце серед бомбардирів чемпіонату Іспанії
Український футболіст вже забив 17 голів у Прімері
Форвард «Жирони» Артем Довбик вийшов у проміжні лідери бомбардирської гонки чемпіонату Іспанії. Сталося це за підсумками матчу проти «Атлетіко». Перший тайм розпочався зі швидкого гола Довбика. На четвертій хвилині матчу форвард отримав передачу від Яна Коуту і відкрив рахунок у поєдинку, пише Суспільне.
На матч проти «Атлетіко», що посідає четверте місце в турнірній таблиці, Довбик вийшов у стартовому складі. Натомість інший українець, Віктор Циганков, пропустив поєдинок через ушкодження гомілки.
⚽️ 3' GOOOOOOOOOOOOL DEL GIRONAAAAAAAAAA! GOOOOOOOOOL DE DOVBYK!@Atleti 0-1 Girona FC#AtletiGirona pic.twitter.com/fVYdkEyelG— Girona FC (@GironaFC) April 13, 2024
Не дивлячись на швидкий гол, команда Довбика зрештою пропустила тричі і програла матч.
У першому колі протистояння «Жирона» – «Атлетіко» завершилось перемогою команди українців 4:3. Циганков тоді також пропустив матч через м’язову контузію. А Довбик відзначився однією результативною дією – віддав гольову передачу на Дейлі Блінда.
Нагадаємо, раніше Довбик став першим українським футболістом за останні 18 років, який забив понад 15 голів за сезон в одному з п'яти європейських топчемпіонатів.
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