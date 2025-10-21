Головна Спорт Новини
Українські арбітри працюватимуть на грі Юнацької ліги УЄФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Українські арбітри працюватимуть на грі Юнацької ліги УЄФА
Головним арбітром гри виступить Клим Заброда

Українці судитимуть гру «Жиліна» (Словаччина) – «Шелбурн» (Ірландія)

На поєдинку Юнацької ліги УЄФА «Жиліна» (Словаччина) – «Шелбурн» (Ірландія), який відбудеться 22 жовтня, працюватиме суддівська бригада з України. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Головним арбітром виступить Клим Заброда. На лініях йому допомагатимуть Валентин Куцев і Віталій Скобля. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме словацький спеціаліст Міхал Оченаш. 

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

