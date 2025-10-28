Румунія – Україна: де дивитися товариську гру жіночих футбольних збірних

Румунія та Україна зіграють в Бухаресті

Сьогодні, 28 жовтня в Бухаресті на стадіоні «Конкордія Кіажна» відбудеться товариський поєдинок між національними жіночими збірними Румунії та України (початок гри – о 17:30 за київським часом). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Це вже друга жовтнева перевірка сил підопічних Володимира Пятенка, які напередодні в товариському ж матчі обіграли збірну Словаччини з рахунком 2:1.

Пряма трансляція поєдинку Румунія – Україна – на YouTube-каналі УАФ.

В останньому розіграші Ліги націй Україна виступала в Лізі B, зумівши наприкінці кампанії здобути підвищення до Ліги A. Із чотирма перемогами, однією нічиєю та однією поразкою синьо-жовті набрали 13 очок, зрівнявшись за цим показником із Чехією, але маючи перевагу в очних зустрічах. До цієї ж групи входили Хорватія та Албанія.

Після виходу до Ліги А українки цієї осені гратимуть виключно товариські матчі, а своїх суперників у відбірному турнірі чемпіонату світу 2027 року дізнаються після жеребкування, яке відбудеться 4 листопада. Кваліфікація мундіалю розпочнеться в лютому й триватиме до кінця 2026 року.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дар’я Келюшик («Колос» Ковалівка), Катерина Боклач («Нант», Франція).

Захисники: Соломія Куп’як («Колос» Ковалівка), Катерина Корсун, Аліна Савка, Ірина Котяш, Марина Шайнюк (усі – «Ворскла» Полтава), Яна Котик, Ольга Басанська (обидві – «Металіст 1925» Харків), Любов Шматко («Фомгет», Туреччина).

Півзахисники: Даяна Семків, Світлана Когут (обидві – «Колос» Ковалівка), Натія Панцулая («Сістерс» Одеса), Анна Петрик, Вікторія Гірин, Лідія Заборовець (усі – «Металіст 1925» Харків), Вікторія Радіонова («Ворскла» Полтава), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Яна Малахова («Мура», Словенія).

Нападники: Єлизавета Молодюк («Металіст 1925» Харків), Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Інна Глущенко («Лілль», Франція).

