Румунія – Україна: де дивитися товариську гру жіночих футбольних збірних

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Румунія – Україна: де дивитися товариську гру жіночих футбольних збірних
Пряма трансляція поєдинку Румунія – Україна – на YouTube-каналі УАФ

Румунія та Україна зіграють в Бухаресті

Сьогодні, 28 жовтня в Бухаресті на стадіоні «Конкордія Кіажна» відбудеться товариський поєдинок між національними жіночими збірними Румунії та України (початок гри – о 17:30 за київським часом). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Це вже друга жовтнева перевірка сил підопічних Володимира Пятенка, які напередодні в товариському ж матчі обіграли збірну Словаччини з рахунком 2:1.

Пряма трансляція поєдинку Румунія – Україна – на YouTube-каналі УАФ.

В останньому розіграші Ліги націй Україна виступала в Лізі B, зумівши наприкінці кампанії здобути підвищення до Ліги A. Із чотирма перемогами, однією нічиєю та однією поразкою синьо-жовті набрали 13 очок, зрівнявшись за цим показником із Чехією, але маючи перевагу в очних зустрічах. До цієї ж групи входили Хорватія та Албанія.

Після виходу до Ліги А українки цієї осені гратимуть виключно товариські матчі, а своїх суперників у відбірному турнірі чемпіонату світу 2027 року дізнаються після жеребкування, яке відбудеться 4 листопада. Кваліфікація мундіалю розпочнеться в лютому й триватиме до кінця 2026 року.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дар’я Келюшик («Колос» Ковалівка), Катерина Боклач («Нант», Франція).

Захисники: Соломія Куп’як («Колос» Ковалівка), Катерина Корсун, Аліна Савка, Ірина Котяш, Марина Шайнюк (усі – «Ворскла» Полтава), Яна Котик, Ольга Басанська (обидві – «Металіст 1925» Харків), Любов Шматко («Фомгет», Туреччина).

Півзахисники: Даяна Семків, Світлана Когут (обидві – «Колос» Ковалівка), Натія Панцулая («Сістерс» Одеса), Анна Петрик, Вікторія Гірин, Лідія Заборовець (усі – «Металіст 1925» Харків), Вікторія Радіонова («Ворскла» Полтава), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Яна Малахова («Мура», Словенія).

Нападники: Єлизавета Молодюк («Металіст 1925» Харків), Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Інна Глущенко («Лілль», Франція).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

