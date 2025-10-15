Збірна Чехії з футболу лишилася без тренера після поразки від Фарерських островів

Іван Гашек очолював збірну Чехії з січня 2024 року

Футбольна асоціація Чехії (FAСR) звільнила головного тренера збірної Івана Гашека після сенсаційної ​​поразки від Фарерських островів (1:2) у матчі кваліфікації чемпіонату світу. Про це інформує «Главком».

Очільник FAСR Давид Трунда заявив, що буде призначено тренера, який очолить команду до кінця кваліфікаційного турніру.

Іван Гашек очолив збірну Чехії в січні 2024 року. Під його керівництвом команда провела 21 матч, здобувши одинадцять перемог.

Чехи, незважаючи на поразку від Фарерських островів, мають чудові шанси продовжити боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу 2026 року.

Команді необхідно перемогти Гібралтар 17 листопада, щоб забезпечити собі друге місце у групі L та вихід у стикові матчі.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».