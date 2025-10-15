Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна Чехії з футболу лишилася без тренера після поразки від Фарерських островів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Збірна Чехії з футболу лишилася без тренера після поразки від Фарерських островів
Чехія поступилася Фарерським островам з рахунком 1:2

Іван Гашек очолював збірну Чехії з січня 2024 року

Футбольна асоціація Чехії (FAСR) звільнила головного тренера збірної Івана Гашека після сенсаційної ​​поразки від Фарерських островів (1:2) у матчі кваліфікації чемпіонату світу. Про це інформує «Главком».

Очільник FAСR Давид Трунда заявив, що буде призначено тренера, який очолить команду до кінця кваліфікаційного турніру.

Іван Гашек очолив збірну Чехії в січні 2024 року. Під його керівництвом команда провела 21 матч, здобувши одинадцять перемог.

Чехи, незважаючи на поразку від Фарерських островів, мають чудові шанси продовжити боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу 2026 року.

Команді необхідно перемогти Гібралтар 17 листопада, щоб забезпечити собі друге місце у групі L та вихід у стикові матчі.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суперниками синьо-жовтих, окрім господарів з Азербайджану, стануть команди Бельгії, Нідерландів та Ізраїлю
Повернення на міжнародну арену. Збірна України з ампфутболу зіграє у Лізі націй
Сьогодні, 17:44
Україна зіграє з Азербайджаном сьогодні, 13 жовтня
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Азербайджану
13 жовтня, 10:30
Роман Линдов грає за клуб «Буревій»
Отримав тяжке поранення руки на Майдані і став голкіпером. Роман Линдов – про ампфутбол
12 жовтня, 10:00
В Instagram у дівчини запитують: Ангеліно, чи це законно бути такою ідеальною?
Дружина Забарного вразила мережу ефектною сукнею з глибоким розрізом
8 жовтня, 18:05
На 18-річного голкіпера Калмурзу (ліворуч) чекав сюрприз
Воротар «Кайрата», якому «Реал» забив п'ять голів, після гри отримав у подарунок авто
1 жовтня, 19:05
Криворог: Дехто в Іспанії поважає Путіна
Російський футболіст заявив, що половина іспанців підтримують Путіна
25 вересня, 09:30
Мунір Насрауї: Ламін Ямаль – безумовно, найкращий футболіст у світі
Батько Ямаля різко відреагував на неотримання сином «Золотого м'яча»
23 вересня, 11:04
Дембеле у минулому сезоні зіграв 53 матчі за «ПСЖ», забив 35 голів і зробив 16 результативних передач
Мессі привітав Дембеле з отриманням «Золотого м'яча»
23 вересня, 10:24
Для Пічардо перемога на чемпіонаті світу стала другою в кар'єрі
Чемпіонат світу з легкої атлетики: Пічардо драматично здобув золото у потрійному стрибку
20 вересня, 11:42

Новини

Фанати «Црвени Звезди» влаштували акцію на підтримку Росії перед грою Євроліги
Фанати «Црвени Звезди» влаштували акцію на підтримку Росії перед грою Євроліги
Збірна Чехії з футболу лишилася без тренера після поразки від Фарерських островів
Збірна Чехії з футболу лишилася без тренера після поразки від Фарерських островів
«Боруссія» виклала в Instagram ролик під пісню з російського мультфільму
«Боруссія» виклала в Instagram ролик під пісню з російського мультфільму
Окупанти створили у Донецьку фейковий «Шахтар», який гратиме у Другій лізі Росії
Окупанти створили у Донецьку фейковий «Шахтар», який гратиме у Другій лізі Росії
Повернення на міжнародну арену. Збірна України з ампфутболу зіграє у Лізі націй
Повернення на міжнародну арену. Збірна України з ампфутболу зіграє у Лізі націй
Поєдинок тривав понад 3,5 години. Стародубцева зіграла найдовший матч у кар'єрі
Поєдинок тривав понад 3,5 години. Стародубцева зіграла найдовший матч у кар'єрі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua